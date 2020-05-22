【這就是街舞】路透曝光第四位導師鍾漢良？　年過40單挑三位90後

內地舞蹈競技真人騷《這！就是街舞》來到第三季，四位明星隊長全部大換血，繼之前官方宣布王嘉爾、王一博、張藝興加盟之後，最後一位嘉賓遲遲未公開，引起外界諸多猜測，有傳是吳建豪，也有爆料指是鍾漢良。

日前，節目正式開始錄製，在網友曝光的路透相中，正式揭開了第四位導師的神秘面紗——鍾漢良，相中的他頭戴cap帽，身穿綠色T-shirt與黑色褲，雖然只是一個背影，但看得出小哇身材很fit。儘管有些出乎意料，但也新鮮感十足，網友們已經開始期待他的隊長大騷。

鍾漢良最近10幾年幾乎都在內地發展，參演過多套大熱劇集，因此大部分觀眾都是通過電影或電視熟識他，成為不少人心目中的男神，人氣極高。但其實小哇於1993年考入香港無綫電視舞蹈訓練班，是TVB一線舞蹈藝員，曾為梅艷芳、張國榮、汪明荃等明星伴舞，算是舞者出身，不過因長相出眾，同年就被借調到藝員部，之後便以拍戲為主。儘管如此，小哇對唱跳依然懷有熱情，希望藉助唱片發揮自己的舞蹈專長，因此勇闖台灣，在1995年發行第一張專輯《OREA》，勁歌熱舞令他一炮而紅，獲封樂壇「小太陽」，其後還發行過多張專輯，是一位影視歌三棲藝人。

憑藉《OREA》一炮而紅的小哇在台灣發展多年，其後將事業轉至內地。（視頻截圖）

雖然這些年來鍾漢良多以演員身份亮相，但他從無放棄任何跳舞的機會，曾於2006年至2008年期間先後參加過《舞林大會》同《舞林盛典》，Tango、Samba、Rumba都能駕馭。在2018年的「Sing For Life巡迴演唱會」上，小哇還展示過一段Solo，動作張弛有力，節奏拿捏到位，驚艷眾人。

小哇的舞蹈能力依然出眾。（VCG）

然而，同場的其他三位隊長全部都是90後，且均有韓國練習生經驗，幾乎專注於舞蹈，而鍾漢良作為唯一一位70後，雖然具有一定的舞蹈功底，但一直以演戲為主，加之《這！就是街舞》的強度相當大，因此有不少網友擔心他的體力與競爭力。不過去年也有同樣年過40的吳建豪、羅志祥擔任隊長，對於舞者來講，有得跳舞自然最開心，至於名次相信只是次要，最重要是享受過程，期待小哇再次以舞者身份出現！