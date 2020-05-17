【極限挑戰】迪麗熱巴張藝興疑退出節目　由21歲新人女星取替？

由迪麗熱巴、張藝興、鄧倫、雷佳音、賈乃亮、王迅、岳雲鵬、郭京飛擔任嘉賓的真人騷《極限挑戰》第六季於上周日（10日）開播，口碑呈現兩極化，有網友大讚主題貼地，嘉賓綜藝感十足，也有網友指遊戲環節大多抄襲韓國綜藝節目《新西遊記》，毫無新意。

近日，《極限挑戰》舉行第六季官方發布會，但卻不見熱巴同張藝興身影。有知情人士表示，兩人只是作為第一集的飛行嘉賓前來錄製，並非常駐嘉賓，令觀眾有些意外。

熱巴同張藝興缺席《極限挑戰》第六季發布會。（VCG）

除此之外，發布會上出現了兩位後輩藝人周震南與楊超越，疑似取代張藝興、熱巴，但在接受訪問時，又只有鄧倫、雷佳音、賈乃亮、王迅、岳雲鵬以及郭京飛亮相，因此有可能兩人也是飛行嘉賓。

21歲的楊超越於2018年參加選秀節目《創造101》而受到關注，同年以第三名成績出道，成為限定組合火箭少女101成員，人氣高企。在發布會的合照來看，她是唯一一位女嘉賓，極有可能是代替熱巴。

98年出生的楊超越非常古靈精怪。（微博@火箭少女101_楊超越）

而周震南亦是一位後起之秀，在《創造營2019》總決賽中斬獲第一名，以限定兩年組合R1SE成員身份C位及隊長身份出道，今年只有19歲，可謂前途無限。

周震南實力不俗。（微博@R1SE-周震南）

《極限挑戰》於2015年首播，由孫紅雷、黃磊、羅志祥、黃渤、張藝興、王迅組成「極限男人幫」，前四季節目一直保持收視口碑雙收，但自從第五季大換血之後，導演、策劃以及常駐嘉賓都與前幾季不同，不少粉絲認為失去了原有的味道，因此口碑逐漸下跌，現在又換下熱巴、張藝興兩位高流量藝人，不知道節目接下來會如何呢？

楊超越成為唯一一位女嘉賓。（VCG）