【降魔的2.0】蔣志光長洲被惡鬼附身　源自卅年前紅衣女鬼故事？

《降魔的2.0》昨晚（21日）一集講到艾鐵文（蔣志光飾）、學明兄、祁仁兄和馬季的養母梁晶晶（謝雪心飾）到「西堤小築」度假，艾鐵文不幸被惡鬼附身，最後更上演了一場人、魔和惡鬼的精彩大戰。其實劇中提及的「西堤小築」，就正是香港熟知，位於長洲的猛鬼度假村「東堤小築」。

《降魔的2.0》講到艾鐵文（蔣志光飾）在「西堤小築」被厲鬼佔據身體。（《降魔的2.0》電視截圖）

講起長洲東堤小築，不少7，80後都會說：「哦，自殺聖地吖嘛！」坐落在海邊，風景宜人又僻靜，本應是受到香港人歡迎，一家大細的度好去處去，何解又會變成人所其知的「自殺聖地」呢？其實一切都要由1989年發生的一宗母子自殺慘劇講起......

《降魔的2.0》講到的「西堤小築」，其實就是東堤小築，是不少7，80後一代的熱門度假地點。（《降魔的2.0》電視截圖）

據說在1989年6月21日，一名35歲左右的失婚婦人帶着年幼的兒子前往位於長洲的東堤小築租住一間度假屋。不過她的目的就不是度假，而是要在人煙稀少的地方走完了結人生。有傳當日她身穿一套血紅色的唐裝衫褲、腳上穿上紅色的中式繡花鞋，在度假屋中先殺死親生兒子，再於單位內上吊自盡，死後幾日才被發現。

紅衣女鬼示意圖。（電影《繡花鞋》劇照）

自此就有傳聞這位失婚婦人在死後變成了厲鬼，徘徊在長洲的東堤小築附近。傳聞有長洲居民在碼頭附近的食肆，突然見到一個男人突然精神失常，聲線更變成一個小朋友說：「我不吃了，我要找媽媽，媽媽不見了。」在這件轟動一時的自殺案發生後，東堤小築更在廿多年間陸續發生過22起自殺案。

《降魔的2.0》劇中也死了三個路人，警方稱他們死於心臟病，死因無可疑。（《降魔的2.0》電視截圖）

現實中的東堤小築發生過不少自殺案。（資料圖片）

該區盛傳的鬼故亦十分多，例如，曾經有一對情侶入住時發現半夜電視自動開，不時有白影飄過，兼有狂拉櫈聲。當時他們更嚇到整晚失眠。傳聞中該間1989年失婚婦人自殺案的單位，在案件發生後就一直被空置不再租出，而又因為自殺案以及鬧鬼事件頻生，所以東堤小築的管理人都有「不租屋予一個人」的不成文規條。

東堤小築是香港其中一個盛傳鬧鬼的地方。（資料圖片）

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