林心如專訪｜《誰是被害者》演反派需素顏登場　堅拒女兒演真人騷

Netflix華語劇集《誰是被害者》播出至今大受好評，劇中除了男女主角張孝全和許瑋甯的演出屢獲讚賞之外，特別受邀客串一角的林心如亦驚豔眾人。在劇中她素顏演出一位心理變態的女人，總覺得「死比活下來」更有意思。心思縝密的她殺人不眨眼，令許多觀眾看到膽顫心驚，甚至對林心如的演出刮目相看。有幸地林心如日前就接受《香港01》的訪問，大談她拍攝該劇集的心得。

林心如出演的反派李雅均大受好評。（Netflix提供）

角色變態曾不想接

出道超過20年的林心如，過去在許多影視作品中都出演較甜美型的角色，今次在《誰是被害者》有別以往的演出，原來她當初獲邀演出李雅均這個角色時，自己都考慮過該不該接：「機緣巧合下，他們希望我來演李雅均這個角色，我認真看了這個劇本，覺得這個角色非常有發揮。起初其實是蠻卻步的，因為我覺得李雅均這角色不好演，就是有些接近瘋狂的程度，讓我不曉得應該用怎樣的方式去理解她這種心態。所以我自己都有點點壓力，但最後我覺得演員是要接受不同挑戰，發揮你的無限可能。」

李雅均是一位心理變態的女人。（Netflix劇照）

為角色去看心理醫生

雖然李雅均只是短短出現2集半的時間，可是她的出現帶動了整個劇集的高潮。林心如在劇中的人物設定，總覺得「死」是比「活」來得更重要，是一種解脫的最好方式，以為自己所做的事都是在幫助他人解脫，沒有甚麼不妥的地方，其實她心理已經接近變態的地步。

在這一點上林心如直言為了要詮釋好這個角色，就要做到認同她所做的事，所以演出前不斷要催眠自己，甚至同心理醫生見面：「我不認同她所做的這些事情，可是要不斷催眠自己，自己跟自己對話。其實這個世界上有各式各樣的人存在，然後他們的存在也會導致某些事件發生。製作人推薦了很多影集我看，自己也上網看了很多資料，這是個很好的嘗試。」可見她演出前做了不少功課，難怪李雅均這個角色如此成功。

演出前她做足不少功課。（Netflix提供）

林心如除了事前為角色做了不少功課之外，為了突出人物角色的特徵，更素顏演出，這一點對一位女藝人來講是極大挑戰，而這想法更是她自己提出：「我本來就有這樣想法，自己對這個角色設定時，已決定一點妝都不會有。我不是第一次素顏演出，而在不化妝的同時，還會加入一些古怪設計，比如把眉毛畫得立起來，讓這個人看起來蠻奇形怪狀的樣子，然後臉上也做了一些疤痕跟一些斑，頭髮也是有兩個不同狀態，其實這方面我完全是開放的。」可見林心如是一位非常專業的演員，難怪到今時今日仍然人氣高企。

林心如素顏她自己覺得好醜樣。（《誰是被害者》截圖）

林心如凍齡有方法

畢竟從前出演的角色都是化好妝上陣的，今次素顏出演，林心如亦直言自己的確好醜樣，更一度不敢看Play Back：「確實挺醜的，我也不是刻意去看，剛剛是導演檢查甚麼時看到，看了一眼我就沒有再靠近那個螢光幕，因為不想要讓這個外表東西擋到我的表演。因為畢竟是女生，然後看到在螢幕上呈現的時候，就是不漂亮跟醜還是有蠻大的分別的，我覺得這個算是醜的。」而林心如亦無懼觀眾接受不了李雅均這個角色，因為她覺得自己有另一種形象帶給觀眾是頗新鮮的。

雖然林心如覺得自己醜樣，可是不少網友認為44歲的她素顏出演，皮膚的膚質相當好，整個狀態不輸時下年輕女明星。其實林心如有自己一套的保養方法：「因為我吃的都蠻清淡的，每天喝很多水，都是吃水煮的食物，水煮的雞胸肉﹑便當，然後有時間就多做運動。重點還是保持心情愉快很重要。還真的不用擦太多瓶瓶罐罐，你就選一兩種是適合自己膚質的是最重要。」

林心如伙保養方法就是吃得要清淡。（Netflix提供）

不抗拒演反派

在劇中咆哮﹑瞪大眼﹑苦笑，生無可戀地間接殺人，林心如徹底拋去過去帶給大家的既定印象，今次的表現算非常成功。對於能出演如此角色她自己都大表興奮：「我其實是超級想演反派的，但是都沒有人找我演，而且我覺得李雅均不完全是反派，她就是在這樣子的故事裡面，她的人格是比較奇怪的，比較扭曲的。但她跟我們比如說一個長劇，或者我們既定印象那個反派，我覺得是有一點點區別的。所以我演到這樣我覺得是蠻興奮的。」

瞪大眼的她好恐怖喎。（《誰是被害者》截圖）

拒絕女兒曝光人前

回顧近幾年，林心如都是出演時裝劇居多，而且大多數的時間都留在台灣拍攝，對上一次拍攝長篇電視劇已經在4年前了（內地拍攝）。目前專注留台灣工作的她因為女兒的關係所以才有這個決定：「因為小孩還小，這時候確實需要我們多多陪伴，不想因為忙於追求一個更高的事業成就，而忽略小孩子的成長，不能說是犧牲，當你在人生不同階段，就要有不同的轉變跟不同的取捨，我覺得很開心。」而她直言雖然如此，不過仍有其他工作持續進行中，包括綜藝﹑真人騷﹑廣告，工作亦是不間斷的。

講起真人騷近年內地亦不斷推出親子類的節目，就好似《爸爸去哪兒》﹑《媽媽去哪裡》等，問道有否機會帶同女兒參加此類節目，林心如二話不說：「不可能，反正是希望她有一個比較正常的童年，不會把她曝光在大眾面前。在我的能力可以阻止的範圍之下，不會讓她做這一行。」似乎以女兒為中心的她，在這刻好難離開女兒出外工作，不過她說只要碰上一個好劇本好角色，她是可以犧牲陪伴女兒的時間出外工作的。

林心如與老公霍建華育有一女兒。（視覺中國）

《誰是被害者》令觀眾看到不一樣的林心如，無論在愛情與事業上她都非常成功，絕對是人生勝利組的她接下來將會拍攝台劇《華燈初上》，與台灣演員六月﹑楊謹華齊齊出演酒家女，這一部劇是她繼出演《16個夏天》之後再度同編劇杜政哲合作的作品，令不少觀眾相當期待。