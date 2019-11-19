【親愛的客棧3】林心如不會做PPT　老闆劉濤反被指責「太煩」

由內地女星劉濤擔任老闆的真人騷節目《親愛的客棧3》早前播出，本受到不少觀眾喜愛。但近日節目播出最新一集，沒想到劉濤卻因為成員林心如而遭到不少網友攻擊，令她甚是不快，並於微博無奈地作出回應，望網友們不要只看節目表面，要了解事件的前因後果才是最重要，引來網上廣泛討論。

林心如在節目中的表現屢屢排最後一名。（《親愛的客棧3》微博圖片）

在最新一集中劉濤要求每位成員（林心如﹑張翰﹑馬天宇﹑闞清子﹑李蘭迪﹑吳磊）做PPT（PowerPoint），模擬為客人安排和推薦旅遊行程。當林心如開始介紹的時候，她總是介紹得不流暢，被劉濤發現該PPT原來不是她所做，而是馬天宇所做的，劉濤說道：「心如講的她是大概的一個介紹，但是如果現在我是你的客人，你真的要向我介紹和推薦。也許你做了演示稿，我覺得你是抱着你自己的這種親身體歷的感受和希望能夠讓更多人去感受它的美，你不會斷掉。」此時在旁的林心如則顯得非常尷尬，隨後被安排坐在角落中，讓馬天宇自己作出介紹。

林心如向大家介紹旅遊行程。（《親愛的客棧3》截圖）

劉濤叫林心如去另一個角落。（《親愛的客棧3》截圖）

正因為有網友有感林心如不會做PPT一事，其實只是小事一單，卻被劉濤冷待覺得她為人太過苛刻，因此在她的微博作出指罵，留言道：「不會做PPT就讓人家坐後面看你臉？做事看出你的人根本不咋滴，離開社會奉承那一套你是我最反感的那類人。」對此因為事件愈鬧愈烈，劉濤就忍無可忍在微博作出回應，原來這一切都是誤會一場：「我不得不說一句，不要看表面，因為你們不知道前後，我讓心如坐後面單獨聽，是因為當時她女兒微信視頻來了，只有那個地方沒有攝像能對準手機螢幕，這是重點。」

劉濤被網友鬧。（《親愛的客棧3》微博圖片）

聽完劉濤的解釋之後不少網友都替她感到心疼，留言指出大家不要因為節目的剪接鏡頭而誤解，相反她這個行為是暖心的，因為她同林心如一直都是好姐妹來的。網友紛紛留言：「明明默默做了那麼多卻受到了不該承受的還罵」﹑「老闆太難了」…望節目組不要再惡意剪接。

因為林心如女兒打電話來，才被安排到該角落。（《親愛的客棧3》截圖）