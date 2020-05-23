夫妻的世界．特輯│韓素希打金喜愛緊張手震　朴海俊演渣男靠秘技

人氣韓劇《夫妻的世界》上星期播出大結局，創下最高31.669%的收視，昨晚（22日）劇組加碼播出特輯，請來金喜愛、朴海俊和韓素希等多位主演，親解劇中多個經典場面，分享當時拍攝的現場氣氛，以及個人感受等，讓觀眾有機會再回味一番。

《夫妻的世界》特輯公開演員首次對戲的埸面。（黃Viu煲劇平台截圖）

《夫妻的世界》人氣爆棚，被問到首次接到劇本的感覺時，金喜愛坦言其實嚇了一跳，但又非常感謝觀眾對劇集的喜愛。要選一個印象最深刻的場面，金喜愛選擇了首集結尾，發現朴海俊出軌韓素希的一幕。她講到：「不管怎樣說，開始都很重要。感覺朋友的背叛比丈夫的背叛更大。這種背叛、混亂、悲傷一同湧過來，這些感覺對人的傷害最大，很久也不會忘掉一樣。」此外，金喜愛也大談與朴海俊的19禁床戲，表示「好像尺度很大」，專業的演技令人佩服。

金喜愛認為首集結尾，發現朴海俊出軌韓素希的一幕印象最深刻。（黃Viu煲劇平台截圖）

按圖重溫金喜愛發現朴海俊出軌一幕：

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面對劇中一眾前輩，年資尚淺的韓素希大讚金喜愛的演技。她表示單是金喜愛集中的樣子已壓倒了她，自己也十分投入在對方「池善雨」一角。第6集中，兩位女主角正面交鋒，金喜愛當面揭發出軌事實後，韓素希狠狠打了她，這一幕對於韓素希來說印象非常深刻。韓素希表示：「拍這場戲的早上開始就感覺想嘔，到達之後也不知要如何做，找不到感覺，彩排時手也一直發抖。大家不是坐在餐桌前嗎？但我只看得到金喜愛前輩，一直在想怎樣辦…」透露出緊張的一面。

要出手打前輩，韓素希非常緊張！（黃Viu煲劇平台截圖）

按圖重溫韓素希被金喜愛踢爆出軌一幕：

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現實中的「愛妻號」朴海俊要演渣男，他坦言拍攝時要一直保持不清醒的頭腦，心中要一直保持一團火，因此工作人員都稱他為「火泰旿」。要用一句形容《夫妻的世界》的話，金喜愛表示是「奇蹟一樣的禮物」；朴海俊則形容：「像是把我至今做過的一切聚集而成的『紫菜包飯拼盤』一樣。」韓素希則表示這部劇對她來說是「愛恨」，認為拍攝時有幸福和不幸共存的時間，開心亦有辛苦的時候。今晚劇組將播出特輯的下集，劇迷記得緊貼《黃Viu煲劇平台》的播出。

朴海俊為演渣男下了不少功夫。（黃Viu煲劇平台截圖）

按圖重溫朴海俊活演渣男：