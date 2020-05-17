【夫妻的世界．大結局】朴海俊求金喜愛復合　開放式收尾觀眾失望

由金喜愛、朴海俊和韓素希主演的韓劇《夫妻的世界》昨晚（16日）播出第16集大結局，上集第15集講到朴海俊向韓素希認與金喜愛上床，金喜愛亦成功向眾人揭穿他的假面具，「二奶」韓素希終決定斬纜，趕朴海俊出家門。一個月後金喜愛回歸高山之際，兒子全真㥠突然又被朴海俊帶走，未知他的蹤跡。

一切看似回復原狀之際，朴海俊又突然出現在金喜愛的生活。（JTBC截圖）

今集大結局講到以為一切回復原狀，但朴海俊知道金喜愛回歸高山後，不但開始跟蹤二人，寄已撕碎的結婚照，令二人擔驚受怕。其後，朴海俊更硬闖金喜愛家，帶走他唯一剩下的兒子全真㥠。金喜愛被迫要與朴海俊再聯絡，朴海俊問：「你會來看我嗎？」為了兒子二人被迫再次見面。見到前夫處境淒涼，未知金喜愛是否可憐他，竟主動提出三人飯局的建議。被問到最近生活，朴海俊哭了起來。

朴海俊向金喜愛寄已撕碎的結婚照。（JTBC截圖）

朴海俊帶走全真㥠，金喜愛被迫與他再次聯絡。（JTBC截圖）

朴海俊帶走兒子，金喜愛被迫與他見面：

+ 17 + 16 + 15

被韓素希踢出家門的朴海俊，變成一次過失去家庭及事業的單身漢，可是這時的他竟懇求與金喜愛再重新開始，並對金喜愛說：「我以前就只有你，我們重新開始吧。」金喜愛卻指自己根本毫無與朴海俊復合的想法，即使她心中知道自己只是自我否認對前夫的感情。一無所有的朴海俊其後想衝出馬路自殺，幸好貨車馬上煞停，金喜愛上前擁抱他，這樣的情況更令到兒子全真㥠非常難受，令他決定一走了之。

朴海俊表示想與金喜愛復合，面皮相當厚。（JTBC截圖）

按圖睇朴海俊懇求金喜愛復合場面：

+ 16 + 15 + 14

兒子見到父母糾纏不清後，一走了之。（JTBC截圖）

一年後，朴海俊和金喜愛繼續沒有兒子的消息；另一邊的韓素希亦重新開始學業而且對愛情更加謹慎。金喜愛失去兒子後的生活，活得比失去老公更慘，可是《夫妻的世界》去到結尾都一直提着「原諒」這個詞語。就在劇集完結前，金喜愛家的門鐘響起，雖然沒有清楚拍攝到按鐘的人，但見到金喜愛的笑容，相信是兒子離家一年後終於回來，他似乎終於明白母親一直想原諒父親一樣。

另一邊的韓素希對愛情更加謹慎，不再隨便接受男生的好意。（JTBC截圖）

按圖睇朴海俊自殺未遂場面：

+ 11 + 10 + 9

韓劇《夫妻的世界》的結尾，沒有劇迷期待的復仇，亦沒有吃回頭草的狗血劇情。三位主角重新開始各自的生活，編劇留下一個開放性結局，讓觀眾思考不論愛情或親情中，不只有喜歡和厭惡，其實還有更多感情？不過都有不少劇迷表示對結局失望，反而希望見到三人實在的下場。

《夫妻的世界》最後留下開放性結局，劇迷大叫空虛。（JTBC截圖）

按圖睇三人1年後生活：