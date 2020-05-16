【夫妻的世界．劇情】朴海俊認與金喜愛上床　韓素希決定斬纜離開

由金喜愛、朴海俊和韓素希主演的韓劇《夫妻的世界》昨晚（15日）播出第15集，正式進入結局篇。上集第14集講到金喜愛試圖跳海自殺，及時被李茂生救起。這時一直對金喜愛與朴海俊兒子全真㥠非常友善的韓素希，始終忍不住對他大發火。一直夾在前妻和老婆之間的朴海俊，今集終於要面對家庭破碎？

韓素希得悉朴海俊與金喜愛發生性關係後大崩潰。（夫妻的世界截圖）

第15集講到，韓素希知道朴海俊仍與金喜愛糾纏不清，更得悉二人發生性關係後大崩潰。她與朴海俊攤牌，直接詢問他：「睡了嗎？」更警告他說謊會有很嚴重的後果。朴海俊承認曾與金喜愛上床，二人關係原本應該走向破裂，但仍相信愛情的韓素希竟選擇原諒他。另一邊，金喜愛與兒子全真㥠決定一同離開高山，去一個沒有人認識二人的地方生活。正要離開之際，朴海俊又找上門要找兒子，追究為何金喜愛要破壞他的家庭，揚言金喜愛不能帶走兒子。

韓素希與朴海俊攤牌。（夫妻的世界截圖）

按圖睇韓素希、朴海俊攤牌場面：

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朴海俊怪責金喜愛破壞他的家庭。（夫妻的世界截圖）

雖然韓素希選擇盲目相信朴海俊，但面對周遭所有人的反應及證據，韓素希終於也開始動搖。韓素希去找金喜愛理論，曾經作為過來人的金喜愛為了要揭穿朴海俊的真面目，她把朴海俊購買同款內衣等的事實告訴了韓素希，更叮囑她一句：「慎重想想，這或許是你也能擺脫的最後機會…」渣男朴海俊的下場當然不好受，其後他的財產似乎被凍結，公司出現問題被調查，韓素希不再接聽電話，回家後的他更發現自己被趕出家門。韓素希知道自己只是金喜愛代替品後，終於決定要與朴海俊分開。

金喜愛把朴海俊購買同款內衣等的事實告訴了韓素希。（夫妻的世界截圖）

按圖睇韓素希、金喜愛對質場面：

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朴海俊被趕出家門。（夫妻的世界截圖）

朴海俊失去所有東西後，他怪責是金喜愛的錯，於是他再次恐嚇要搶走她唯一的兒子。時間線跳到一個月後，金喜愛與兒子重返高山，可是這時兒子卻突然離奇失蹤，家中只留下「俊英，由我帶走」的字條。難道朴海俊知道金喜愛重回高山後，再次出招要在金喜愛手上搶走全真㥠？除此之外，可見韓素希離開朴海俊時其實仍帶有一點不捨，想知道她之後又會否突然選擇原諒朴海俊，再次回到他身邊，劇迷必定要緊貼今晚《黃Viu煲劇平台》的播出。

金喜愛重回高山，兒子又突然被人帶走。（夫妻的世界截圖）

按圖睇朴海俊被趕出家門的下場：