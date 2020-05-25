蕭敬騰茶飲店舉行開幕記者會　西門町驚見千人排隊潮

蕭敬騰（老蕭）24日為投資1500萬元台幣籌備的茶飲店舉行開幕記者會，吸引近千人湧入西門町，剛好JJ林俊傑21日才邀請他與周杰倫等大咖藝人到新店聚會，是否也同他們分享個人專屬特調？老蕭瞪著大眼說：「因為JJ很喜歡喝甜點，給他甜的，酒窩會愈深，我永遠記得JJ喝奶蓋茶的表情，至於周董，他是奶茶王，給他一排奶茶，他馬上驚喜說『喔！奶茶王是不是！』。」他還表示有機會希望也在東區鄰近阿信的潮牌「STAY REAL」及JJ的咖啡店附近再開一家，形成一個最強社區聯盟。

蕭敬騰出席自創手搖飲店「署茗職茶@AtTea」開幕，西門町現場出現擠爆人潮。（聯合新聞網授權使用）

出道13年，老蕭除了音樂事業有目共睹，副業更橫跨拌麵及茶飲版圖，時間管理上是否能做好親力親為？老蕭說：「當然我都有經過試喝，也確保自家品質經得起市場考驗。」提及投資茶飲緣起，老蕭坦言說來話長，「以前就很想開很多店，也從沒想過能為我賺什麼錢，過去也有很多家人、朋友問我有沒有工作給他們做，但工作上我是很公私分明的，但我也怕很親的人沒法公私分明，所以很多時候我無法直接給他們幫助，但我希望能夠在主業之外，幫親友或更多年輕人創造一些就業機會，讓他們能存一點錢。」

不過過去演藝圈常有藝人與合夥人爆發帳目不清翻臉的案例，對此老蕭表示，「一定要去相信專業，很多事情會發生，都是人跟人之間的不信任，我們只要相信對的人，就不會有其他疑慮，那些也都不是我要去想的事。」

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