多圖｜內地網紅整容8年變「翻版范冰冰」　賺錢能力仲勁過本尊？

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現年38歲的內地女星范冰冰，憑出色演技而獲得極高人氣，更因為出眾的外貌已成為內地的整容範本，個個都爭相想做「翻版范冰冰」。繼早年有個叫何承熹的網紅花8年時間整成范冰冰的模樣而成功突圍而出後，近日網絡上又有一名激似范冰冰的直播網紅，搵銀能力甚至比真正的范冰冰還要高！

范冰冰是內地的整容範本。（微博：@范冰冰）

何承熹花8年時間整成范冰冰的模樣，被封「翻版范冰冰」。（微博：@A何承熹）

范冰冰自從經歷逃稅事件後，轉戰直播銷售平台賣貨卻遭中國廣電局封殺，不過翻版范冰冰則不受打壓，反而愈戰愈勇。一名來自武漢、叫做「范爺冰」的網紅，無論是五官還是妝容，都十足范冰冰的複製品一樣，據稱她在直播平台能夠一日賣超過10萬元人民幣的貨品，銷售能力比范冰冰來得更強。

一名來自武漢、叫做「范爺冰」的網紅，無論是五官還是妝容，都十足范冰冰。（微博：@淘寶主播范爺冰）

然而，該名網紅之所以擁有超強銷售能力，最大原因是因為她打正旗號改名做「范爺冰」，誓要與范冰冰扯上關係，如果不多加留意真的能夠以假亂真。有網民打開直播聽到她的聲音才發現對方不是范冰冰本人，紛紛留言到：「這個是假的啊」、「你不是范冰冰」，亦有網民認為范爺冰有用臉行騙之嫌：「這算侵犯肖像權了吧！」、「欺騙消費者！」

「范爺冰」在直播平台能夠一日賣超過10萬元人民幣的貨品。（微博圖片）

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