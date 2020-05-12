劉嘉玲復古風半山豪宅逐格睇　原來非自住只係招呼朋友？

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現年54歲的劉嘉玲雖然近年減少幕前演出，仍周不時在社交網站頻頻分享動態，過着貴婦般的生活。早前適逢母親節，嘉玲姐分享多張與媽媽慶祝時的照片，因為超豪華充滿復古風格的豪宅一同入鏡，而引起網民熱烈討論。

嘉玲姐分享多張與媽媽慶祝時的照片，因為超豪華充滿復古風格的豪宅一同入鏡，而引起網民熱烈討論。（Instagram：@carinalau1208）

嘉玲姐投資有道，在上海、北京及蘇州均有物業，單單是香港已經不只一間屋。而她經常在Instagram分享的這間超大復古風豪宅，是嘉玲姐於1995年買入，位於中半山的梅苑（May Tower），複式設計不單樓底高，可以全屋掛滿奢華感十足的水晶吊燈，更可以眺望無敵大海景，望盡整個維港。

嘉玲姐的豪宅可以望盡整個維港。（Instagram：@carinalau1208）

嘉玲姐在裝潢方面甚花心思，全屋以復古風格為主，暗紅色印花梳化和地氈、隨處都是極有品味的收藏品，例如掛畫、雕像等，整體佈局高貴典雅，一看就知道價格不菲，乍看更很有梁朝偉主演的《花樣年華》老上海情調，有傳這間屋是由已故「上海灘」創辦人鄧永鏘所設計。不過，其實這間大屋並不是嘉玲姐用來自住，而是她用來招呼朋友賓客才用到的「私人會所」。

這間屋是由已故「上海灘」創辦人鄧永鏘所設計。（Instagram：@carinalau1208）

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