【幸福觸手可及】迪麗熱巴新劇老態明顯？　與5年前判若兩人

內地28歲花旦迪麗熱巴憑藉精緻的五官以及爽朗的性格圈粉無數，即使去年零影視作品推出，人氣依然居高不下，近日新劇《幸福觸手可及》首播後亦話題不斷，將職場獨立女性詮釋到位，頗有氣場。

熱巴在新劇《幸福觸手可及》中的表現可圈可點。（微博@嘉行迪麗熱巴工作室）

雖然熱巴是以電視劇《阿娜爾罕》出道，但令她人氣急升的要數與唐嫣合作的劇集《克拉戀人》，作為第二女主角的熱巴在劇中飾演明星高雯，性格古靈精怪，敢愛敢恨，重情重義，因此深受觀眾喜愛。隨著新劇的播出，這套2015年的劇集也再次引起網友討論，不少人都發現熱巴的容貌發聲了些變化。

在《克拉戀人》中，熱巴都是以中分長直髮示人，略顯青澀，那時只有23歲的她面部飽含膠原蛋白，還帶有baby fat，臉部線條圓潤，中和了她英氣立體的外貌，加之她大眼高鼻小嘴，因此稚嫩之餘又非常可愛。

點擊下圖睇迪麗熱巴《克拉戀人》片段：

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然而5年後，熱巴早已擔正，更躋身頂流花旦，同時樣貌也發生了一些變化，最明顯的就是「瘦」。在新劇《幸福觸手可及》中，不難看出她的面部瘦削不少，淚溝、法令紋比較明顯，皮膚也有些粗糙；第二，因膠原蛋白的流失，熱巴的顴骨較以前愈發明顯，整個人不如5年前靈動的感覺。

點擊下圖睇迪麗熱巴《幸福觸手可及》片段：

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對於熱巴的變化，有網友分析可能是因為內分泌失調影響樣貌，因為人氣越來越高，伴隨著工作也越來越多，經常捱夜，缺乏休息，因此呈現在鏡頭前的狀態不太好。也有網友認為熱巴是經歷、閱歷多了之後，形象同氣質發生了變化，由以前的稚嫩慢慢走向成熟，因為心態的改變，所以與以前不同，證明熱巴成長了。