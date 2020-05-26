【何鴻燊逝世】何鴻燊家族醫院外見傳媒　何超瓊：父親愛惜香港人

賭王何鴻燊今證實在養和醫院離世，享年98歲。何鴻燊家族在下午兩時二十分見傳媒。由於場現場有大批傳媒採訪

，情況一度混亂。由二房長女何超瓊發言透露何鴻燊於今日（26/5）下午一時在睡夢中離世，她更講到何鴻燊將永遠留在家人心中，指父親在香港的地位德高望重，愛惜家人，並指這一日的來臨無比悲傷，爸爸將會永遠留在人們心中，會繼續惠澤社會，家人會集體處理後事，但未有透露具體安排。

何鴻燊家族見傳媒。（梁碧玲攝）

何超瓊代表發言，全文如下：「知道大家辛苦，家人感謝，多謝大家體諒，我哋今日希望全個家族交代，今日何鴻燊家族懷住沉痛心情，遺憾地公佈，今日爸爸喺剛才1點鐘安詳離世，享年98歲，何博士喺香港德高望重，舉足輕重，愛惜香港人，完成對家庭教育對我哋人生重要教誨，取諸社會，用諸社會，雖然知道呢日會到，但冇減我哋懷住悲傷，何博士、爸爸永遠留喺我哋心中，所有受惠於佢嘅人，相信好贊同，希望能夠繼續用自己嘅上進心，去完成爸爸一直以嚟希望回饋社會嘅責任，希望大家尊重家人，我哋有共識會集體共同處理後事。」當被問及喪禮安排，何超瓊透露：「一定會一家人安排，詳細未知，仲有好多嘢需要安排去做。」

何鴻燊逝世終年98歲 一生傳奇助澳門三分之一人口就業

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