【何鴻燊逝世】賭王傳將長眠昭遠墓園　何東家族成員大都安葬於此

賭王何鴻燊今日（26日）下午在睡夢中逝世，終年98歲。何家在養和醫院見記者時表示暫時未安排何鴻燊的身後事，不過據悉賭王的遺體將下葬於摩星嶺昭遠墓園（Chiu Yuen Cemetery）。

何家今日在養和醫院見記者交代賭王去世詳情。（梁碧玲攝）

位於港島摩星嶺一號的昭遠墓園是不少何東家族後人的長眠之地，過往的清明節賭王都會帶同子女一同前往拜祭先人，包括何東長孫何鴻章、賭王長房女兒何超英、賭王胞妹「十姑娘」何婉琪及其兒子麥家興、賭王胞妹莫何婉穎等。

賭王何鴻燊今日（26日）下午在睡夢中逝世，終年98歲。（視覺中國）

據地契規定，昭遠墓園並非何東家族的家族墳場，而是提供給香港歐亞混血兒安葬的公眾墳場，例如羅文錦、羅旭龢家族亦有不少後人安葬於此。至於何東家族，除了何東本人及元配麥秀英因為信奉基督教而合葬於跑馬地香港墳場之外，其他成員都安葬於此。

昭遠墓園是不少何東家族後人的長眠之地。（視覺中國）

由於在昭遠墳場內安葬的先人非富則貴，加上早年有不少記者到來採訪，甚至吸引不少外國人專程到訪參觀和，因此墓園閘口長期上鎖。而到場拜祭的孝子賢孫都要事先跟負責墓園的私人管理公司預約，或者在閘口打電話找管理員幫手開閘才可進入。