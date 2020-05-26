台灣金鐘視帝吳朋奉家中猝逝　生前簡樸試過全身只剩8蚊不夠吃麵

台灣資深男演員吳朋奉在家中猝逝，享年55歲，曾獲金鐘獎、金馬獎、台北電影節獎，堪稱影帝三冠王，一生留下豐富影視作品深受許多影迷喜愛。據《聯合報》報導，吳朋奉片酬一集至少7萬元（台幣、下同），家住在六樓頂樓加蓋的他生前卻相當簡樸，日常開銷相當節省。7年前他還自曝糗事，透露身上只剩31元（折合約8港元），連吃麵錢都不夠付。

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吳朋奉2013年曾在Facebook談起自己的糗事，一開頭就說「挖哩勒」，接著表示吃完一碗75元的麵後，打開皮包卻發現只剩31元，讓他嚇得不知該如何是好。吳朋奉起身向老闆解釋，自己身上錢帶不夠，晚點領完錢馬上回來，當時老闆聽完回他：「沒要緊啦，下拜來吃作伙算就好啊啦」，個性憨厚的吳朋奉堅持晚點給錢，這時老闆搞笑地說：「啊不然叫演你老婆那個來洗碗啦~!」，接著老闆與老闆娘還聊起他演的戲。

隨後吳朋奉走出麵店到7-11，卻發現ATM貼一張白紙，上面寫著「故障」兩字，無奈的他只好再走一段路尋找提款機領錢。最後他還幽默地稱：「我不會白吃白喝的，我是有信用a人，老闆你等我一下啊~~~」，搞笑對話逗得粉絲們呵呵大笑。

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