阿嬌鍾欣潼離婚後首度露面身形暴脹？　強顏歡笑Hard Sell漱口水

鍾欣潼（阿嬌）在今個月8號被爆與賴弘國離婚後表現低調，只是在母親節及Twins出道19周年的大日子更新近況，但她一直未有公開露面。日前阿嬌在小紅書上載了一條影片，同粉絲分享自己愛用的漱口水，也是她離婚後首度露面。

阿嬌在Twins出道19周年的大日子Post相紀念。（微博@鍾欣潼）

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片中的阿嬌身穿白色鬆身T恤、紥起丸子頭，向大家介紹手中的產品。雖然阿嬌全程保持微笑，但不少網民都留言指她雙下巴明顯，似乎又發福了不少，更有眼利的網民發現阿嬌手中的漱口水還是滿的，而且她在拍片期間還「口窒窒」，認為她並不是親身試用後才推薦給大家，而是純粹為了賣廣告而拍片。其實阿嬌過往不時在小紅書分享自己的保養心得，向粉絲推薦了不少平價又好用的產品，所以今次她為接廣告而「Hard Sell」，令不少粉絲都大感失望！

片中的阿嬌身穿白色鬆身T恤、紥起丸子頭，不少網民都留言指她雙下巴明顯，發福了不少。（影片截圖）

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早前阿嬌曾在抖音上載短片，以「不願意透漏姓名的鍾小姐」接受「記者」訪問，但當時她戴着口罩，眼部位置打格，並沒有露出真面目。而賴弘國在離婚後不但取消關注阿嬌，更頻頻在IG高調分享近況，除了與好友相聚之外，還密密做Gym操Fit身形，看來已經完全走出情傷，展開新生活！

阿嬌早前在抖音上載短片，以「不願意透漏姓名的鍾小姐」接受「記者」訪問。（影片截圖）

賴弘國近日密密做Gym。（IG@m01yb46）