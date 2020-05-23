吳若希與老公甜蜜合照慶生　宣布有新成員：小男孩已經兩個多月大

吳若希（Jinny）與圈外老公何兆鴻（Alex）在2017年結婚，兩人育有囡囡Giselle，Jinny更不時在社交平台Post一家三口的合照高調放閃。日前Jinny在IG上的一段話似乎暗示兩公婆發生了爭執，但今日（23日）28歲生日的她就分享了與老公及細佬的合照，更透露家中增添了一位新成員！

吳若希（Jinny）與老公何兆鴻（Alex）上個月為囡囡Giselle慶祝3歲生日。（IG@jinnyng）

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Jinny在IG上載了與老公的合照，並寫道：「昨晚過得好滿足～謝謝大家提醒我第四年過25歲生日，終於25歲啦，希望30歲不要那麼快來到，同埋食極唔肥！！！蛋糕上的是真花。」相中與老公一起捧着蛋糕的Jinny對住鏡頭甜笑，看來兩公婆依然恩愛！不少圈中好友及粉絲都有送上生日祝福，雖然有網民暗寸Alex「好殘，好似uncle」，但Jinny就大方回應：「唔錯呀～我以後會稱呼佢Uncle」！

今日（23日）是Jinny 28歲生日，她在IG Post與老公的合照，兩公婆依然恩愛！（IG@jinnyng）

Jinny細佬都有為家姐慶祝生日！（IG@jinnyng）

早前有報道指Jinny已經陀B三個月，今胎佗的是囝囝，更指她為專心安胎而辭演兩部重頭劇。雖然Jinny一直未有承認懷孕，但今日（23日）她終於在IG宣布好消息：「趁著今天生日，想公佈兩個好消息。第一件事是，家裡添了一位新成員，小男孩，已經兩個多月大了，從街市領養回來的，他叫Kristoff，我女兒改的。第二件事是，6.16是個大日子，我的專輯要面市了～籌備了⋯Um⋯大概⋯⋯4年？好啦～無所謂了啦，最重要的是，終於出了～最後祝我生日快樂。」原來這位新成員就是領養的貓咪！

新成員原來是領養的貓咪！（IG@jinnyng）