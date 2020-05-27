「素顏女神」王麗坤大爆劇組潛規則　戲份全部被刪得自己唔知

內地「素顏女神」王麗坤憑藉劇集《七劍下天山》出道，參演過不少大熱影視作品。舞蹈科班出身的她，氣質一直為人稱道，雖然算不上高產，但每次亮相都會引起大眾關注。近日，王麗坤在訪談節目《定義》中，揭露了一些劇組「潛規則」，令觀眾震驚。

王麗坤在訪問中透露，某一次開會時，她對劇本提出質疑，認為不可以這樣寫，結果被製片人直接反駁道：「你是拍諜戰劇出來的，以前是，你邏輯性太縝密，這個不需要，差不多就行了。」這一番說話令王麗坤深感疑惑，她認為就算不需要，但應該也要合理化，而劇組一連串的反應讓她感到驚訝與難以接受，無奈自己又無法改變：「你就算據理力爭，去盡量改很多東西，但是整體的東西你是動不了的。」這樣的事件發生了很多次，王麗坤也備受打擊，慢慢地，她也改變了自己的想法，隨波逐流，不再提出個人意見，在有限的規定中盡力做好自己。

王麗坤大爆業內劇組亂象，難怪市面上有不少無腦劇集。（視頻截圖）

除此之外，王麗坤還大爆曾經有一次在自己不知情的情況下煞科，當時全劇組的人都瞞著她，因為還有很多戲未拍：「我覺得那些戲很重要，要把它放進去，那個戲才能連貫。但是他們要殺青，那些戲就不拍了，刪掉了。我是不知道的，然後所有人都瞞著我。」而王麗坤是這個作品的女主角，最後出來的效果可想而知......

作為女主角的王麗坤完全不被尊重，全組人都知道煞科，只有她不知道。（視頻截圖）

雖然王麗坤只是道出劇組一兩種現象，但這已不難理解為什麼現在內地很多劇集有些不連貫、無腦以及不符合邏輯。其實作為演員有時的確很被動，話語權低，又不能掌控全局，所以不應該什麼都怪責演員。對此，網友紛紛感嘆：「好好的演員也容易被現在這娛樂圈的規則給毀掉」、「一部好劇可以成就一位演員，一位好的演員卻救不了一部劇」、「所以現在很多劇改得亂七八糟」等。