內地演員晁然揭娛樂圈內幕　拍攝第一套戲就上當受騙！

不少人都覺得娛樂圈神秘又複雜，幕後藏着很多不為人知的故事。日前內地演員晁然就拍攝了一條短片，揭露了一些圈中的「秘密」。

92年出生的晁然原本是修讀計算機科學與技術，因參加一些素人真人騷而受到關注，由此進入演藝圈，憑藉與劉昊然、譚松韻合作的校園劇《最好的我們》而嶄露頭角。

晁然在片中透露，她首次拍戲就「上當受騙」，因為作為廣告演員，片酬以天數計，當時有一位副導演聯絡她，但並未給予劇本與人物小傳，只是說片酬很高，一日8000元，而且急需人手，需要她馬上到組。晁然思考一下，一日8000元，一個月就20多萬，對於當時還在讀大學的她來講，可謂是一筆「巨款」，結果會面之後，副導演才告知她，其實是一個月8000元，然後不停道歉解釋自己口誤，又勸說晁然不能走，否則整個劇組會癱瘓等等。

就這樣，晁然在沒有簽合約，沒有看劇本的情況下，拍攝了這套戲。那時她見識到了一個不可靠的劇組是什麼樣，導演在片場聊各種強烈歧視女性、歧視科學的言論，劇組其他人還要笑臉恭迎，點頭附和。

晁然因在校園劇《最好的我們》中飾演洛枳一角而為人熟知。（視頻截圖）

之後晁然在師姐的介紹下，與一間經紀公司簽約，開始演員生活，經理人帶着她一個一個劇組試鏡：「我還挺不能適應那種生活的，人跟人之間沒有辦法進行正常、禮貌、平等溝通的感覺。」晁然繼續講述劇組試鏡的常態，曾經在去見組時，一位副導演在同朋友聊家長裡短，她打完招呼後，對方瞄了一眼，當未看到一樣，讓晁然等了半個鐘之後，才態度輕佻地說：「你是來試鏡的？資料拿來吧，站起來，轉個圈，背面、側面……」然後用眼神示意朋友，表達「怎麼樣」之類的意思，對晁然非常不尊重。

晁然爆自己有一次拍攝節目，廁所門口還掛了一個牌子，竟寫着「xxx專用廁所」。（視頻截圖）

晁然表示，劇組就好似一個極度階級化的社會，「你能不能被真誠對待，完全取決於你紅不紅。」最令她難以忍受的是：「你是沒有選擇的，一開始給你一些戲，你就一定要去演。」有時劇本甚至爛到沒有一個角色是想演的，但都要接受。由於覺得與自己價值觀不符，晁然便與公司解約。雖然她沒有公開經紀公司的名字，但她說該公司是目前國內最頂級的經紀公司，有傳是楊冪與迪麗熱巴所屬的公司嘉行傳媒。

不知道晁然與楊冪、迪麗熱巴是否曾所屬同門？（視頻截圖）

除此之外，晁然還大爆國產爛片的拍攝過程。當時有個好劇本找到她，無論投資抑或製作公司都很大很專業，但到頭來卻成為一套爛片！晁然解釋到：「導演很少來劇組，整套戲原本拍攝三個月，但三個月後還沒有拍到一半，時間便延長至五個月，這期間導演來拍戲的時間可能不超過十天。」成套戲由副導演拍攝，後來大家才知道這個所謂的「副導演」，其實是以「群眾演員」身份入行，與「專業」兩隻字毫無關係，拍攝過程中隨便刪改劇本之餘，還經常謾罵工作人員等等。

晁然與經紀公司解約後仍會收到劇本，在連續拒絕了幾套作品之後，她受到其中一位副導演的信息，大概內容是罵她：「你知不知道你是誰，先擺清自己的位置，不是什麼東西你都可以拒絕的」。（視頻截圖）

結果耗時五個月，這套戲仍然沒有拍完，晁然問導演怎麼辦，對方的答案真是令人哭笑不得：「沒關係，我們可以畫。」最終戲裏面加入了很多莫名其妙的動畫，晁然笑言這對她剛剛燃起對演員的興趣是一個毀滅性的打擊。

現在的晁然是一位KOL，同時還經營了兩間網店，一間賣女裝，一間賣護膚品。雖然比起做演員時更忙碌，但卻自由開心很多：「我不需要做某種人設，也不需要看誰的臉色，迎合誰，只需要做我自己。」