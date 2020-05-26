47歲蔡少芬生三胎後盡顯疲態　網民狠批素顏樣比不上同齡女星

現年47歲的蔡少芬（Ada）曾經是TVB的四大花旦，17歲時奪香港小姐季軍，更以25歲之齡成為最年輕的視后。自從Ada結婚生子後逐漸淡出香港娛樂圈，並在內地參與不少綜藝節目和真人騷，深受觀眾喜愛。她亦不時在社交網站與粉絲分享日常點滴，不過生過三個小朋友後卻臉上盡顯疲態，網民忍不住慨嘆當年猶如仙女下凡的Ada真的敵不過歲月。

蔡少芬在最近的影片和照片中看起來氣色欠佳。（微博：@張晉max）

生B確實令女人元氣大傷。（微博：@張晉max）

Ada年輕時憑着清純外表備受觀眾喜愛，一頭黑色長髮加上淡淡的妝容盡顯氣質，該批充滿仙氣的照片更於近年多次被網民瘋傳，大讚她當年的顏值秒殺不少韓國偶像！不過最近卻有網民指出Ada最近外貌走樣，自去年11月誕下第三胎後元氣大減，在影片和照片中看起來氣色欠佳，與一眾生過小朋友的女星相比，似乎沒有好好保養。

Ada年輕時期的照片多次被網民瘋傳。（Facebook：@蔡少芬）

有網民苛刻批評Ada現在的樣子比47歲還老，更質疑她為何有錢都沒有好好保養一下。事實上，孕婦生產後元氣大傷，所以確實會有一段時間看上去比較殘。然而，Ada亦有分享自己認真打扮後的樣子，依然狀態極佳，絕對看不出她已經生過三個小朋友，女神級外貌絕對贏過不少年近50的女人。

Ada生B當日。（微博：@張晉max）

蔡少芬依然狀態極佳！（微博：@蔡少芬）

點擊觀看更多蔡少芬的靚相：