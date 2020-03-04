蔡少芬拍片自嘲外貌一般　網民「反對」：最初以為係林志玲！

蔡少芬（Ada）自從2011年拍攝大型宮鬥劇《甄嬛傳》之後，便逐漸將工作重心轉移內地，除了拍劇還參與不少綜藝節目同真人騷，憑活潑率直的性格，深受粉絲喜愛。

昨日（3日），Ada在微博上載一條短片，片中的她化有小小淡妝，皮膚白皙，面色紅潤，披散着黑色長髮，用手托着頭，一邊拍片一邊隨意撥弄頭髮，非常嫵媚，雖然有濾鏡修飾，但也不難看出Ada的天生麗質。她還配文打趣到：「我老公和女兒都說我很美很美，我就覺得……一般啦！」

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網友們見到後，都紛紛大讚Ada美得驚艷，簡直是凍齡：「仙女下凡了嗎」、「太絕了！太好看了！我發出了驚天嚎叫」、「你的甄宓才配得上洛神，超美超美」等，還有網友表示「剛開始以為是林志玲」，笑言「果然美女都有共同之處」。

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Ada五官精緻，身材高挑，1991年獲得港姐季軍後開始拍劇，短短兩年便擔任女主角，塑造了多個經典角色。2008年與張晉結婚後，分別於2011年、2013年、2019年誕下兩女一子，一家五口幸福美滿。雖然大部分時間回歸家庭，但Ada依然保養得宜，完全看不出已是年近50的人。