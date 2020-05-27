【傳聞中的陳芊芊】低成本劇集受歡迎　無厘頭似《太子妃升職記》

5年前網絡劇《太子妃升職記》爆紅，捧紅了男女主角張天愛、盛一倫，令他們一夜成名成為炙手可熱的大明星。沒想到在5年後的今日，內地推出劇集《傳聞中的陳芊芊》同樣地令男女主角走紅，不禁令人覺得低成本﹑無厘頭的劇集原來都有市場，甚至比大製作的劇集來得精彩。

低成本製作的《傳聞中的陳芊芊》幾乎用新人出演，主要講述花垣城三郡主陳芊芊（趙露思飾）同玄虎城少城主韓爍（丁禹兮飾）二人從一開始針鋒相對，到齊齊化解兩城性別觀念的衝突，最終領悟了愛情真諦的故事。

《傳聞中的陳芊芊》非常受歡迎。（《傳聞中的陳芊芊》微博圖片）

劇集展示了好多無厘頭的故事，有一些完全不符合邏輯，特別在台詞上完全不像一個古代人會講的說話。就好似「你太虎了」﹑「我太難了」等等，用現代的語言運用在古代上，無論在視覺還是聽覺上都特別有趣，搞到不少網友都開懷大笑。

雖然劇集無厘頭不過觀眾能夠接受，最主要原因是劇集笑點多而且多爛Gag，節奏又把握得非常好，偏幽默喜劇風的劇情令觀眾收看時完全沒有壓力，令劇集討論度極高，網友紛紛留言道：「笑死我了」﹑「劇本真好設計的很巧妙」﹑「有點上癮」等，連知名影視劇平台豆瓣亦給予7.6高分，比起一些大製作劇集還要高。而不少人都覺得該劇的套路似足當年的《太子妃升職記》，看好男女主角的發展。

劇中服裝亦非常不符合古代。（《傳聞中的陳芊芊》微博圖片）

劇集似當年的《太子妃升職記》。（《太子妃升職記》微博圖片）