【婆婆和媽媽】林志穎豪宅暗藏超多智能系統　足不出戶可觀星？

有「凍齡男神」之稱的林志穎，最近帶同太太陳若儀與媽媽林金花齊齊上綜藝節目《婆婆和媽媽》。節目中意外曝光了林志穎的豪宅，其豪宅裝潢豪華就不用多說，還暗藏了許多高科技產品配合聲控家中不同操作，不禁令人覺得根本就是「智能豪宅」。

林志穎帶媽媽與老婆上真人騷。（《婆婆和媽媽》微博圖片）

從節目中可見林志穎的豪宅以灰﹑白色為主，其實用面積大到不得了，客廳除了擺放兩張大型梳化之外，還能擺放兩張特別設計的賽車椅，空間大到綽綽有餘。而客廳還設計了一道牆身立體櫃，上面擺放了許多獎盃同賽車頭盔，可見林志穎的確是一位「賽車迷」。

不要以為該豪宅就如此平平無奇，其實內裡暗藏許多高科技玄機。就在客廳桌椅上擺放了一個圓圓的物體，而這個物體林志穎就稱為「夢想家」，只要他一聲令下，「夢想家」就會為他解決一切。就好似林志穎想開燈，「夢想家」就立即自動開燈；想知道今日天氣如何，「夢想家」就立即回答「今天多雲轉晴，溫度23-29攝氏度」；想打開窗簾亦會自動打開等等，家中幾乎所有一切都融入了高科技配合。另外，家中還專設有一間空間頗大的練舞室，其太太陳若儀會請老師上門教導。

林志穎家中非常大。（影片截圖）

林志穎靠聲控控制家中。（影片截圖）

而相當寵愛兒子的他，更因為兒子kimi（林旋風）喜歡看星星的關係，所以他就透過高科技產品在天花板上設置「滿天星燈」，只要他一聲令下整間屋就會變成被星星包圍似的，非常漂亮。通過聲控﹑手機等程式，林志穎就可以操控家中一切，這一種智能化的豪宅非常少見，讓林志穎的家與其他豪宅相比非常與眾不同。

林志穎為家中安裝多項智能化系統，最主要原因是因為他熱愛高科技產品與為生活帶來便利：「因為我從小就喜歡3C，然後就把各式各樣的3C能夠結合在一起。跟高科技相處至少花了二十年的時間。其實家裡很多的一些控制，有一些戶外的一些東西只是我把它整合到這個系統裡面來。按一個按鈕會講一句話，然後就全部都設定好了，所以也是為了一個生活的便利。」

家中有「滿天星」燈。（土特產那些事微博圖片）

據台灣媒體指出，林志穎所住的豪宅位於台北市中山區大直的「國美大真」，原先砸下2.3億新台幣買入頂樓一單位的他，在2016年再以2.29億新台幣買入同一層隔壁單位（一層只有兩單位），先後以4.59億新台幣購入，目前整層頂樓均屬他所有。「國美大真」是台北市新興的十大豪宅之一，總樓高共11層。

頂樓兩單位均屬林志穎擁有。（台北豪宅網）

節目中除了曝光林志穎的智能豪宅外，還展示了他媽媽與老婆的更多相處時光。林媽媽是一位非常傳統保守的女人，在下期預告節目中，林志穎同老婆陳若儀就去林媽媽家中，沒想到陳若儀因為穿了一條破洞設計的牛仔褲，而令林媽媽非常不快：「來我們家裡還是不要穿這個短褲，不禮貌。」搞到陳若儀非常尷尬，而在旁的林志穎夾在兩個女人中間亦顯得不知所措。

林志穎好尷尬。（影片截圖）