曾之喬懷孕係詐糊？　辰亦儒1句戲言「3個月還不能說」搞出大頭佛

曾之喬在今年小年夜宣布與辰亦儒結婚後，日前第一次公開露面，與陳庭妮出席藥妝店代言活動，之前辰亦儒在節目上與吳尊通話被問到生子，脫口：「3個月還不能說。」爆出懷孕傳聞，曾之喬笑說：「大家真的都很希望看到我生小孩。」很多好友看到新聞還感動到爆哭、跟她道喜，劉品言就是其中之一，但不會困擾，只覺得收到很多祝福。

但曾之喬仍忍不住嗆老公：「這個玩笑具體你覺得好笑嗎？」辰亦儒也向她道歉：「不好意思，下次會注意。」表示只是和兄弟間的鬥嘴、玩笑話。至於懷孕計劃，曾之喬表示，下半年夫妻倆都有安排工作，目前不會刻意求子，直說：「靜觀其變。」並表示：「如果真的有小孩會跟大家講，大家不要再看新聞就哭著打給我囉。」

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曾之喬和辰亦儒緋聞傳了多年，一認愛就是宣布婚訊，她覺得婚後可以公開放閃感到相當自在：「我覺得自己是上一個世代的藝人，當時公司會希望不要去說（戀愛），所以我也很習慣了，只是沒有體會過正常、自然的感情關係，現在覺得這種平凡很珍貴。」

因為曾之喬的婚訊，陳庭妮多年來的的緋聞對象胡宇威之前也被問到是否會緋聞傳多年突然閃婚？胡宇威語帶玄機：「很難說喔。」陳庭妮也因此再度被關注感情，她與曾之喬同場出席記者會，兩人才知道還有這層新聞關聯，陳庭妮尷尬笑說：「真的就好朋友，沒有什麼要多說明的。」曾之喬打圓場笑說：「希望不會有人問妳有沒有懷孕。」

至於是否羨慕曾之喬能公開放閃？陳庭妮則表示：「時候到了再說吧。」並說自己一直都不是喜歡公開放閃型，覺得談戀愛兩人開心就好。

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