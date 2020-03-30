辰亦儒曾之喬10年愛情曾分手　碰面形同陌路：最大敵人不是第三者

飛輪海成員辰亦儒與女星曾之喬在今年1月宣布結婚，多年沒有再傳兩人的緋聞，本以為他們真的只是朋友，突然宣布婚訊震驚娛樂圈和粉絲。 近日，辰亦儒上節目是大方首談與曾之喬的愛情故事，分手時，二人曾如同陌路人，到底為何又會再次走在一起，更選擇同偕白首，廝守終老？

辰亦儒與曾之喬在年三十晚宣布結婚。（chiaochiaotzeng@instagram）

39歲的辰亦儒與31歲的曾之喬（喬喬）今年初在IG宣布登記結婚，震驚娛樂圈和粉絲，當大家以為兩人是閃婚，其實已經相識相戀超過10年，他們在2009年拍攝電視劇《愛似百滙》時認識，當時喬喬才20歲，辰亦儒可算是看着她由小女孩變成有個性的女人，如此浪漫的故事，吸引蔡康永提問：「有了曾之喬以後，就一直是曾之喬嗎？中間沒有分分合合？」

愛情長跑棄跑 最大的敵人從來不是第三者…

辰亦儒：「有啦！真的有。沒有說一路到底，我們有分手過。」近日，辰亦儒上節目《花花萬物 2》便分享他和曾之喬交往的點滴。

在認識喬喬之前，他曾交往一個汶萊女朋友，但最後無疾而終，後來拍劇認識了對方，相處一段日子便走在一起，但日子久了，感情沒有升溫，問題自然便跑出來了，女方提出分手，辰亦儒也意識到，兩個都是只顧自己，只愛自己的人，是無法走下去的，也不知如何渡過這一關，雖然兄弟有勸導，但二人最後還是選擇分開。

分開後，二人真的形同陌路，完全沒有聯絡，辰亦儒指二人其是住附近，但在路上撞到也不會打招呼。

【10年愛情長跑】按圖看辰亦儒曾之喬愛情故事==>

+ 5 + 4 + 3

身邊不少人最近都分手了，他們不約異同都會說一句：「可能我／他最愛還是自己。」有時面對逝去的愛情，最大的敵人不是第三者而是自己，愛情這一課：學習付出，兩個只愛自己的人是不會得到學分的。如此決絕，他們又怎能再次走在一起？

我們倆想起來，覺得就是好像真的緣分跟命運會把我們拉在一起。 辰亦儒

辰亦儒與曾之喬相處十分可愛。（chiaochiaotzeng@instagram）

「幸福兜了一個圈 想去的終點 就在原點」

復合一事，並不罕見，根據《Journal of Adolescent Research》的研究文章，50%的情侶都承認與舊情人復合，但重建關係並不是易事，分手專家Chelsea Leigh Trescott曾接受《Insider》訪問指，分手後要有自我批判，並糾正它們，雙方有復合的心才成事，絕不能以孤獨或悲傷為復合原因；Chelsea 也提醒想復合一定要「Take things at a slow pace（用慢節奏去處理事情）」，復合是花時間的，讓彼此有時間、空間再次認識對方，甚至解決之前的問題才可長久。

沈澱一年之久，辰亦儒也嘗試認識其他女生，到頭來還是覺得喬喬是一個很好的女生，回去把她追回來：「自己更了解自己想要甚麼。」剛開始，喬喬只把辰亦儒當老朋友，沒想到要復合，但經過一直的噓寒問暖，展示他改變的心，多為她設想，多聆聽她，最後，二人再次走在一起，再經過多番相處，他更對她求婚：「我覺得妳就是我在找的Mrs. Right，我想用下半輩子照顧你。」

不是嫁不嫁得出去的問題，只有自己想不想嫁人的問題。 曾之喬

喬喬是一個非常有想法的女生，不會因為男生的花言巧語便在一起，而辰亦儒的一舉一動她都看在眼內，復合後，他們更了解彼此的優、缺點，更包容對方，答案便是她成為了「陳太太」。

愛情中沒有第三者的分開，是最無奈，但也許，是一種「錯得完美無缺」，兜了一個圈，最終還是你。

讓筆者送上林宥嘉的《兜圈》，願大家能找到自己的「終點」與「原點」＝＝＞

（資料來源：《Journal of Adolescent Research》、《Insider》）