曾之喬結婚 30+豪氣宣言：沒有嫁不嫁得出去　只有自己想不想嫁人

台灣藝人辰亦儒與曾之喬結婚，結束低調「愛情長跑」。藝人明星感情事，不過八卦八卦，若過於追溯來龍去脈，太認真實屬多餘。不過，這位31歳的曾之喬，不時在Instagram上分享對女子婚姻的看法。 女子結婚，何用逼迫、為何卑微？

「其實我個人覺得，『要不要結婚』和『會不會煮飯』，並沒有那麼直接的關係。我這邊不談對錯，但小心別被框架了，也留意別用過往的觀念物化了自己。」 （chiaochiaotzeng@instagram）

==>曾之喬由「內」美到外，果然是「必娶女生」？

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怎樣的女生才「娶得過」？

曾之喬時時在Instagram上分享個人生活照，其中數張都是她穿着背心下廚的相片。她自己也笑言，自己就是「江湖傳聞」中「都穿細肩帶背心在煮飯」的女星，她最近則分享，每每女生下廚，旁人都起哄：「可以嫁了！」、「嫁得出了！」，而她卻寫：「其實我個人覺得，『要不要結婚』和『會不會煮飯』，並沒有那麼直接的關係。我這邊不談對錯，但小心別被框架了，也留意別用過往的觀念物化了自己。」

時代雖然進步，但還是有很多女生走到「30+」，便戰戰兢兢－要是最後沒人願娶，那我可要孤獨終老？網站BRIDES也整合了一眾男生覺得女生「娶得過」的原因：

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有些人要愛妻做運動，有些人要她在對方軟弱時候照顧。前者生活習慣，後者不過戀愛基本，都不是甚麼「必娶」的特質。反之，依筆者歸納而得，「要訣」是要好好生活，建立自己，做自己喜歡的事，臭味相投的人自會發現你可愛。

「不是嫁不嫁得出去的問題，只有自己想不想嫁人的問題。」（chiaochiaotzeng@instagram）

女生結婚急不來？

曾之喬31歲，在Instagram上宣報婚訊，也曾發表30+豪氣宣言：「不是嫁不嫁得出去的問題，只有自己想不想嫁人的問題。」近來與朋友說起婚姻，都是害怕的居多，憧憬的很小，友人提醒：「不過時晨未到。」

不過，找個伴，分享喜樂當然幸福，但也要分擔哀與怒，那是無限的耐性、包容與溫柔，當你埋怨一人寂寞難耐時，又願意放棄一人的自在、甘願付出嗎？萬物從容，一花一草都不為了盛放而着急，女生結婚更是急不來，或許只是待時間磨練你成一個更好的人，把未來的他磨成一個更好的他。也套曾之喬的話：「身為女人，我們的美麗和能力都是無限的，不要看自己沒有。」

參考資料：Brides.com