【乘風破浪的姐姐】網曝首次公演後淘汰名單　一位港星因傷離開？

在芒果TV播出的內地女團成長真人騷《乘風破浪的姐姐》，邀請一班60、70、80、90年代女星參加「選秀」，頗有新鮮感，自從宣傳片曝光後便話題不斷。

原本以為早已名利雙收的女藝人對於成團位不以為意，但原來個個都充滿鬥志，連在片場、機場都不忘練習，更搞到身上多處瘀傷，看得出大家非常用心。而張雨綺還在直播中表示希望粉絲不要送禮物，要送就送一個C位（團隊中央），相當有野心。

張雨綺野心十足，不知道她與寧靜一起會擦出什麼火花呢。（網絡圖片）

有網民在「豆瓣」爆料，指節目早前已完成首次公演，日前網上更傳出首批淘汰的女藝人名單，包括歌手許飛，她的問題在於觀眾緣一般，舞蹈方面不行；陳松伶，受傷以及體力跟不上其他人，月中時松松曾曬出自己腳腫的照片，要日日擦藥油推揉，但她依然堅持跳舞，不知道是不是這樣導致無法再參加比賽；海陸、劉芸，原因不詳；袁詠琳，有可能是人氣太低，還有指阿朵、王智、朱婧汐也被淘汰。

有多位網友爆料首批淘汰名單。（網絡圖片）

點擊下圖睇首批被傳淘汰的女星：

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雖然有多位網友爆料，但內容不太統一，只是陳松伶、海陸、劉芸、王智在幾個版本中都位列其中，不知道是否會「凶多吉少」。

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