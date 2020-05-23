【看我的生活】佘詩曼憶述與歐陽震華拍吻戲　Bobby爆關詠荷絕招

由佘詩曼（Charmaine）、馬思純、林允、王大陸、黃明昊擔任常駐嘉賓的獨居生活觀察類真人騷於今日（23日）正式播出，幾位藝人分別代表70、80、90、00後，呈現不同世代、各具特色的獨居生活。

由下午5點到夜晚11點，阿佘總共食了四餐，她自爆一日會食五六餐，少食多餐，而且很少運動。(視頻截圖）

首集節目中，阿佘邀請經理人陳早茵（Joanne）、歐陽震華（Bobby）、郭少芸一起吃飯，親自下廚為大家製作晚餐。用餐期間，阿佘憶起當初與Bobby拍攝吻戲的場景，要她去強吻對方，但最後兩人都忍不住笑場，因為實在太熟了，難以Kiss。而Bobby則大爆關詠荷有個拍吻戲的招數相當厲害。他表示原本兩人要站在海灘擁吻，關詠荷一邊同他說話，一邊借位接吻，令Bobby感到疑惑，問她：「你為什麼說話？不是接吻嗎？」關詠荷答道：「你不覺得我們說話好像真一點，像是有點動作。」結果拍出來的效果真的比不說話要好很多。

Bobby大爆關詠荷拍吻戲招數。（視頻截圖）

眾所周知，Bobby與太太是圈中出名的模範夫妻，茶餘飯後，他便同幾位朋友分享了一些自己內心的想法。他表示以前會對太太說自己一定會先「走」，但現在覺得，自己一定要「走」在太太之後，否則無人照顧太太，令眾人非常感慨，阿佘也說：「我覺得如果我可以找到另外一半，是好像你的另外一半兩個人的關係的話，我就太幸福了。」而Bobby自己也感嘆「太難了」。「但通常不是這樣」，阿佘無奈地講道，「我以前也有男朋友，那個時候我就很專注在那個工作上面，男孩子就覺得為什麼女朋友常常就要工作。」

其實在節目一開始，阿佘就曾回答：「如果再選一次，我可能早一點結婚生孩子。」至今她仍然相信婚姻。這時郭少芸在一旁提問：「你現在也是把那個男生的顏值放在第一位嗎？」阿佘笑言：「現在沒那麼嚴重」，郭少芸搶答道：「但是依然很嚴重。」

阿佘最看重的是男方的眼睛，不過就不是大或者小，而是通過眼神交流，看下有沒有那種感覺。（視頻截圖）

隨後，Bobby問兩位女性朋友：「你們兩個有沒有想過生孩子啊？」郭少芸稱自己無這種想法，而阿佘因為很喜歡小朋友，所以有想過生BB，不過自認現在有點太遲了。因此，Bobby向她提議可以「涷卵」，阿佘坦言其實有考慮過這個問題：「但是那個過程好像挺複雜的，它好像要自己打針，打到肚子。」這時Joanne說：「你先凍起來你可以有選擇，你不凍就沒選擇了。」即使如此，阿佘還是想到自己的年紀問題：「今年我都45歲了，然後找不找到男朋友，可能最快47歲生，那他20歲，我已經67歲了，我能生出來嗎？」不過Bobby補充道：「這是你自己的想法，做法都是給自己留一手。」

阿佘很喜歡小朋友，曾經考慮過涷卵。（視頻截圖）

對於Bobby的提議，阿佘也有認真思考，第二日便前往醫療中心咨詢「涷卵」，同時亦考慮過領養，不過一切都順其自然。

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