沈慧林生日收「爆肌」造型蛋糕 ：計劃把陀飛輪腕錶結合AR科技

香港著名鐘錶品牌萬希泉創辦人沈慧林（William）日前剛度過35歲生日，今年雖然受疫情影響，不能多人聚會，但仍無阻大家相約William慶祝，包括「恒生新抱」何倍倩（Anina）、德福珠寶執行董事莊菲娜（Fiona）、著名珠寶設計師莊莎娜（Sarah）、萬希泉大中華區董事金鈴、藝人方力申、鄧麗欣、黃又南、莊思敏、蔡頌思、前港姐冠軍張名雅及老公蔡錦豪、前新聞主播蔡雪瑩及老公朱威霖等，足見William人緣極佳。William的員工亦專誠為他訂造了一個「爆肌」造型蛋糕，於公司跟他開生日派對，William的好友魔術師兼健身教練John Fung更驚喜現身，令William喜出望外。不時相約健身的二人，更一同於蛋糕前擺出健美指定動作，氣氛非常歡樂。

何倍倩(左一)、莊菲娜、莊莎娜(右一)一起為沈慧林慶祝35歲生日。(圖片受訪者提供)

William透露近月受疫情影響，工作上不少項目都延遲，應酬飯局亦相應減少，令他有更多時間在家中陪伴家人。他說：「我創業接近十年，每日都不停為工作衝刺，一個月飛往外地四、五次都很平常，現在難得時常留在家中吃晚飯。」他更表示今年最大的啟悟，是發現修心的重要性。William在過去兩個月，養成每天到其家族旗下的道佛壇「聖佑壇」看經書和靜坐，每天花約一個多小時，清除雜念，尋找內心的平靜。他續說：「如今零售業大受打擊，面對逆境，我更需要有良好心態。」

沈慧林的員工為他準備「爆肌」造型蛋糕。(圖片受訪者提供)

即使如今經濟不景氣，但William仍不斷為公司注入新創意，望有所突破。與Sarah長期合作的他，打算繼續推出新款腕錶，更計劃邀請近年積極推動創新科技的Anina一起合作，把陀飛輪腕錶結合AR科技（擴增實境）。William說：「我們初步構思，只要用手提電話的QR Code掃描器對著手錶，電話畫面便會出現配合手錶主題的虛擬動畫或圖案，如花朵、昆蟲等，並能與實際環境結合，客人可戴著手表拍下美照，增添購物樂趣。」

金鈴特意送上生日蛋糕為沈慧林製造驚喜。(圖片受訪者提供)