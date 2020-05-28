【何鴻燊逝世】何猷君貼兒時照悼念　奚夢瑤留emoji被批敷衍急刪

「賭王」何鴻燊日前在香港養和醫院逝世，終年98歲。家人對於他的逝世均表示非常沉痛，而他與四房太太梁安琪所生的兒子何猷君，27日就在社交網站Instagram上貼一張兒時與爸爸的合照作出悼念，隨後他的太太奚夢瑤亦留言回覆，事後被網友批評太過敷衍之後就刪除了該則留言。

家人日前對外回應賭王逝世消息。（梁碧玲攝）

從何猷君上貼的照片可見，當年他同哥哥何猷亨站在父母前面影相，二人眼仔碌碌非常可愛，而四太梁安琪同賭王亦笑得燦爛，一家人非常幸福。回憶起兒時與父親的點滴，何猷君就沒有用太多文字去表達，只配以一個「哭泣」的圖案去表達現時的心情，可見他是多麼的想念父親。而他的太太奚夢瑤見到老公此貼文亦立即作出留言，她就只配以一個「心碎」的圖案來表達目前心情，並沒有多說甚麼，就被不少網友吐嘈太過敷衍。事後亦見不到該則留言，應該被奚夢瑤刪除了。

奚夢瑤配一個心碎圖案被網友批評太過敷衍了。（扒圈小豬微博圖片）

奚夢瑤在2019年同何猷君結婚，同年10月就為何家誕下第五代長孫何廣燊（Ronaldo），一圓賭王的「長孫夢」。所以奚夢瑤功不可沒，而成為何家少奶奶的她亦沒有因而離開娛樂圈，目前還繼續不停接工作，一舉一動廣受外界關注。

奚夢瑤為何家誕下第五代長孫何廣燊。（何猷君微博圖片）