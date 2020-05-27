【何鴻燊逝世】何猷君一年內娶妻生子　否認搏分身家：錢早分完了

賭王何鴻燊昨日（26日）因病離世，享年98歲，近5000億的遺產將如何分配給何家上下成為全城焦點。四房兒子何猷君於去年突然高調迎娶內地女模奚夢瑤後，更在三個月內火速為何家增添第一個男孫，被網民質疑此舉動只是為了搏分遺產。一向敢言的猷君早已在社交網站反擊，表示財產早已經分配好，否認成家立室為搏分身家之說。

奚夢瑤去年7月與何猷君領證結婚。（何猷君微博圖片）

現年25歲的猷君一向是孝順仔，他曾經透露過有次賭王生病表示想打網球，惟當時他的手已經無力舉起網球拍，於是猷君買了一支小朋友用的網球拍給爸爸，並在醫院走廊與坐在椅子的爸爸打網球。至於結婚生子，猷君表示自己只是希望能一圓快要100歲的爸爸的心願，見到他開心露出笑容，自己就會一輩子感到驕傲：「他對於我來說，是像超人一樣的存在，無所不能，我小時候的願望他通通能幫我實現。可對於他自己，卻一直有一個願望沒有實現，那就是抱孫子。」

猷君一向是孝順仔。（微博：@何猷君MarioHo）

當時有傳聞指，何猷君和奚夢瑤為賭王誕下第一個男孫，所以令他非常開心，於是決定將給9位數字作獎勵。不過卻依然有網民抨擊猷君，認為他閃婚生子的速度實在太快，並質疑他只是為了在病重的爸爸面前領功博取歡心。猷君當時已經在微博與對方開火，表示「錢早就分完了」、「生了兒子沒生兒子，我錢還是夠花的。」他甚至在微信朋友圈中爆seed說：「用用腦袋吧，趕上已經分完的家產？」

奚夢瑤去年10月份誕下兒子何廣燊（Ronaldo）。（何猷君微博圖片）

何猷君在微博開火。（微博：@何猷君MarioHo）

何猷君在微信朋友圈否認搏分身家之說。（微博：@何猷君MarioHo）

猷君於去年5月在商場大規模地向緋聞女友奚夢瑤求婚，兩個月後於內地領證結婚，並於10月誕下賭王家的第五個孫兼唯一男孫何廣燊（Ronaldo）。猷君透露兒子名字中的第二個字按照族譜，而第三個字由賭王所取，將他名字中的「燊」字贈給長孫繼承。

何猷君在上海向奚夢瑤求婚。（何猷君微博圖片）

四房和賭王關係良好。（微博：@何猷君MarioHo）

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