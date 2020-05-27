何鴻燊逝世｜奚夢瑤出席賭王逝世記者會　被網民轟衣着不當

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98歲賭王何鴻燊於5月26日病逝。其家人於下午在養和醫院門外問記者會，當中包括大房何超賢及老公Peter Kjaer、何超雄、二太藍瓊纓、二房的何超瓊、何超鳳、何超儀跟老公陳子聰和何猷龍等等。而有微博網民就將焦點放在去年才嫁入何家的內地超模奚夢瑤身上。

有網民指奚夢瑤於記者會上的衣着不當。（資料圖片）

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在微博有網民貼出了昨日記者會的照片，並圈起了奚夢瑤，發文寫︰「公公賭王逝世，奚夢瑤穿紅色衛衣參加記者會被罵：沒帶腦子嗎？」圖片可見，奚夢瑤穿着一件棕色的衛衣，戴着口罩，神情哀傷。網民對於她的衣着意見不一，有人說︰「何猷君戴紅色帽子呢」，不過大部分人為奚夢瑤不值，紗紗留言︰「我色盲了麼？這是紅色麼？」、「真服了，人家穿什麼衣服也要說」、「可能是急急忙忙趕過去吧」、「明眼看到的就是暗色系的，真是服了那些人了」、「這小編怕是個色盲」和「不算紅色吧」等等。

微博發文原文。（微博截圖＠影視圈扒姐 ）

去年何猷君向奚夢瑤高調求婚轟動一時，由見家長到求婚再到做父母，全個過程只花6個月時間，發展迅速，成為一時熱話。他們在去年10月榮升父母，為何鴻燊帶來第一個男孫何廣燊（Ronaldo）。

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