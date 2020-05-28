台灣女學霸酷似IU考上台大法律　仲識背圓周率小數點後三百個位

台灣網路節目「漂亮小姐姐」專門蒐羅當地各大院校的漂亮女生，在最新一集中，他們找到一位神似韓國國民妹妹IU和金香起的19歲高中女生，她是來自台北市女子最高學府臺北市立第一女子高級中學（簡稱北一女）的校花林海兒，不僅外形甜美，更是學校中的超級學霸，目前已獲台大法律系錄取。

林海兒清純可愛，又識跳舞同時又是超級學霸，是學校中的風頭躉。（FB圖片／Fun TV）

專門在各大院校尋找漂亮女生的節目《漂亮小姐姐》，找到一位酷似IU的北一女校花林海兒，同學大讚她美貌與智慧並重！（影片截圖）

節目主持黃豪平先在街邊找來北一女中的學生，查問這位翻版IU林海兒，她似乎是學校的風頭躉，每個人都認識她，而且都有讚冇彈，「漂亮、170cm、長腿、皮膚白嫩、水汪大眼、超級學霸」，能考入北一女的都是學霸，但林海兒更是學霸中的學霸，絕對是美貌與智慧並重。

臺北市立第一女子高級中學校花林海兒酷似IU。（影片截圖）

亦有同學指林海兒也有幾分似金香起。（資料圖片）

林海兒更在節目中大方分享獨門讀書秘技，她會將曾經做錯過的題目蒐集在一本本筆記本中，她叫這些做「錯題集」，用來複習自己錯過的題目，這樣就比較不容易再錯第二次。另外她有一個記性超強，圓周率能背到小數點後300個位！

+ 11 + 10 + 9

但林海兒絕對不是一個書呆子，她除了努力讀書之外，亦有參加學校的街舞社，「文舞雙全」，每次學校有活動和比賽，同學都會為她特別製作應授紙牌，享有星級待遇。林海兒引起網絡暴動，網民留言說：「好有初戀的感覺！」

北一女是台灣著名的精英學府，人才輩出，S.H.E成員Selina、著名主持寇乃馨、歌手曾沛慈以及TVB新晉主持梁凱晴都是該校畢業生。

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