19歲歐陽娜娜上節目「出事」　網民批打扮老過35歲戚薇：輸了顏值

現年19歲的台灣女星歐陽娜娜正值青春無敵的階段，有時出席正式場合難免要穿搭得較為成熟隆重，不過她近日亮相內地美妝節目《Beauty小姐》擔任嘉賓分享扮靚秘訣，卻因為一身不合乎年齡的老氣打扮引來網民狠狠批評。

歐陽娜娜一向私下打扮青春。（Instagram：@nanaouyang）

點擊觀看更多歐陽娜娜的美照：

+ 9 + 8 + 7

歐陽娜娜其實私下打扮青春，卻在節目中打扮得分外成熟，上身穿上一件白色襯衫配米色碎花外套，下身再搭配一條牛仔褲，老氣打扮令少女感盡失。有網民覺得歐陽娜娜的造型十足大媽之餘，更比身旁年長16歲的主持人戚薇看上去顯得更為老氣。

歐陽娜娜老氣的打扮令少女感盡失，更引來網民批評十足大媽。（《Beauty小姐》影片截圖）

歐陽娜娜（右）和戚薇（左）相差16歲。（《Beauty小姐》影片截圖）

現年35歲的戚薇在節目中穿上露肩長裙，除了突顯出她的白哲皮膚和極纖幼的四肢之外，頭上綁着的紅色大蝴蝶結更令她看上去更為調皮可愛，難以看出她竟已是一女之母，網民大讚她完勝身旁細16歲的歐陽娜娜：「歐陽娜娜贏了年齡，卻輸了顏值。」

現年35歲的戚薇已是一女之母，丈夫是韓國藝人李承炫。（微博：@戚薇）

網民認為歐陽娜娜贏了年齡，卻輸了顏值。（微博：@騰訊視頻Beauty小姐）

點擊觀看更多戚薇的美照：