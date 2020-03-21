歐陽娜娜失蹤兩個月　現身姐姐YouTube頻道解開「IG深潛之謎」

自稱祖籍在內地江西的歐陽娜娜去年暫停演藝事業，前往美國波士頓求學，不過自從今年1月她在大陸參加完微博之夜後，IG已長達2個月沒有更新動態，近日娜娜則在姐姐的YouTube頻道還原當時所發生的事情。

昨（20日）歐陽妮妮在Youtube頻道曝光三姊妹合體模樣，影片中透露了三姊妹的有趣Q&A，歐陽娜娜也藉此說明前些日子在IG失蹤的事情。歐陽娜娜透露，由於日前手機壞掉，換新手機後找不回密碼，才因此沒更新IG，不過最近工作人員已幫忙把密碼找回來，她也強調並非是外界謠傳與酸民有關才沒更新IG。此外，有網友問到三姊妹誰的脾氣最差，娣娣則表示每個人都有自己的情緒，最討厭的是家人被欺負，而娜娜則自認脾氣好很難生氣，妮妮則透露若不順自己意就容易發脾氣。

由於三姊妹因工作很少聚在一起，三姐妹最後也說出自己的內心話，妮妮先是向兩位妹妹溫情喊話，感謝他們一直容忍自己的壞脾氣與公主病，娜娜則表示由於自己比較早出來工作，因此會希望「心理層面」能照顧姐姐與妹妹，畢竟姐姐作事情比較理想型、妹妹則還在上課，娜娜也希望三姊妹能感情好相親相愛、少吵架，娣娣則希望今年大家都能開開心心、健健康康。

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