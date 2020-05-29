大馬DJ Leng Yein拍片爆女DJ為紅陪瞓：她們很多都不收錢

Leng Yein係一個敢言嘅人。（IG：lengyein）

馬來西亞DJ Leng Yein大家稱她為「全民姐姐」，雖然她沒有極為漂亮的臉孔，但憑著驕人身材以及敢言性格，獲得這個稱號，在IG亦擁有接近62萬粉絲。而最近她拍了一段影片，長達26分鐘，內容主要是說在馬來西亞當女DJ是否賺很多錢，更大爆有女DJ為了紅起來去陪睡不收錢，只為了增加知名度。

呢條片真係好爆。（Facebook）

Leng Yein指全世界都有為了上位的女DJ而去陪睡，如果在國外可以簽大公司發展，那就沒有這事情發生。但她說在馬來西亞要簽公司就困難一點，市場太小，「有很多大馬女DJ為了能出國外工作機會，她們很多都會陪睡不收錢，只是為了想紅和上位。有很多女DJ思想都相當開放，價值觀也不一樣，就算有男朋友，陪睡在她們眼中也是沒什麼。」

當然並不是每一位女DJ都這麼想上位，有些只祈求有工開，但Leng Yein指大部份女DJ都沒有工作，她說原因：「不是每一個人覺得那麼好賺，80%的DJ是沒有工作。你看很多網紅出來說學做DJ，然後她們就沒有工作。根本沒人會請她們，粉絲再多都沒有人請，粉絲多不代表妳的粉絲會為妳而來。」

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