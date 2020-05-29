王俊凱打包4個飛機餐盒獲讚　身價過億原來超節儉！

內地小鮮肉組合TFBOYS成員王俊凱一直人氣高企，作為頂流小生一舉一動都備受矚目。日前他以一身藍色裝扮現身北京機場，緊隨其後的助理手中拎住4個飛機餐盒，因此引起熱議。

有網友透露，這幾個餐盒裏裝的是麵包，因為有時工作不想挨餓，以備不時之需，避免浪費。不過對於明星打包飛機餐就令人有些意外。

其實王俊凱出生於普通工薪階層，家中的主要經濟來源是靠爸爸是揸的士支撐，因此從小就比較「節儉」。年少成名的他曾在節目中自爆11歲進入公司時，是抱著「不用花錢訓練，公司還返錢」的心態開始練習生涯，非常生性。即便是出道後，經濟大權依然由父母掌控，從不大手筆花錢，早年接受媒體訪問時，他表示自己一星期只有200元零用錢，基本除了吃飯之外，沒有閒錢買其他東西。

這都不算誇張，有粉絲曾爆料指王俊凱去Salon剪頭髮，得知要70元之後，他即刻拒絕，回家讓媽媽幫忙剪，真是有些哭笑不得。

王俊凱曾自爆得200元零用錢。（微博圖片）

然而，王俊凱在17歲時，已是中國90後十大富豪之一，身價2.48億，而當時他買過最貴的物品是一台1萬元的電腦，這筆開銷還令他心痛不已，絕對是一位實誠的男孩。

由這些細節不難看出，王俊凱一直保持節儉習慣，為很多成長中的少男少女樹立了一個正面形象，難怪受到眾人追捧。