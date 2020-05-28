【周遊記】阿信早期超萌照曝光　周杰倫做五月天主唱

五月天繼《五月天人生無限公司》後再度登上 Netflix 平台！Netflix 在最新一集《周遊記》中，特別為大家秘密直擊亞洲第一搖滾天團五月天的演唱會後台，以魔術堅守和各位粉絲的「五月之約」。今集驚人魔術再升級，竟然公開換五月天主唱，讓五月天也掩不住驚訝神情！

在全新一集《周遊記》中，周杰倫特別直擊五月天在日本東京的演唱會後台。

原來是魔術師陳冠霖為了一完周杰倫想與好兄弟五月天組成「周五組合」的夢想，特別現場施展魔術讓周董登上五月天專輯《自傳》的封面，令原本阿信的身影一秒變成周杰倫。看到專輯封面的主唱阿信被變成周董後，五位團員都全體驚呆傻眼！怪獸更搞笑大誇新主唱：「我覺得變帥很多啊！」讓阿信吃醋逼問怪獸是什麼意思。團員之間的互動更見彼此之間的感情有多深厚。五月天大方表示：「既然專輯封面變成周董了，那就期待『周五組合』再現啦！」除了冠霖精心設計新魔術，周董本人也特別準備了符合演唱會後台現場環境條件的近距離魔術騷。他拿出啤牌給阿信做記號，沒想到阿信在撲克牌寫下了「We love Jay」，被周董開玩笑說原來五月天蠻感性的，更意想不到的是啤牌竟變成阿信出道早期的超萌西瓜頭青澀照，令眾人驚呼不可思議。阿信則笑指：「怎麼是這一張？」

《周遊記》固定班底杜哥在最新一集拿起吉他，獻唱五月天金曲。

五月天與周杰倫的好交情眾所周知，而擔任五月天演唱會嘉賓的周杰倫就真誠告白：「我的歌迷都會說周杰倫是他們的青春，但五月天才是他們的人生。我很少聽別人的歌，我對音樂很自戀，但是我只聽五月天。」周杰倫進入樂壇即將滿二十年的一次歷史性合作也留給五月天主唱阿信，足見他們之間的真摯友情。Netflix 原創魔術旅遊節目《周遊記》（J-Style Trip），將於本周六晚間 10 點上線最新一集。