何鴻燊逝世｜何猷君即刪走「賭王四房兒」認證　網民批：急功近利

有「賭王」之稱的澳博榮譽主席何鴻燊5月26日離世，享年98歲。賭王一生分別有4位太太，其中四房梁安琪的兒子何猷君（Mario）尤為活躍於社交平台以及娛樂圈，一舉一動都成為大家的焦點。

何猷君（Mario）十分活躍於社交平台以及娛樂圈。(網上圖片)

近日有內地網民發現，他除了在5月27日在微博上載了兒時與父親的全家幅之外，也將自己的微博簡介由「香港社交名人，賭王何鴻燊四房兒」改做「澳門電競總會會長 創夢天地合伙人 深圳威武電競董事長」，引來不少內地網民猜測。

何猷君（Mario）去年與超模奚夢瑤結婚，婚後半年升格做爸爸，成為一時佳話。（網上圖片）

有「賭王」之稱的澳博榮譽主席何鴻燊5月26日離世，享年98歲，翌日何猷君上載合家照悼念。（微博圖片）

有網民就留言暗示他不尊重已去世的父親：「前兩天才去世的這麼急改認證啊」、「這太現實了吧」、「自己要獨立了嗎？」、「太急功近利的感覺，轉黑了，他爸爸一死，微博臉書忙不停，真正悲傷的人根本手機都看不了，可想而知.....」，不過也有人表示：「不要過份解讀」，更為他解釋：「他兩年前就有這些產業了，改個認證沒毛病（問題）吧。」

何猷君本來的微博簡介寫着「香港社交名人，賭王何鴻燊四房兒」。（微博圖片）

不過近日何猷君的微博簡介已變成「澳門電競總會會長 創夢天地合伙人 深圳威武電競董事長」。（微博圖片）

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