【婆婆和媽媽】林志穎老婆穿著惹奶奶不滿　林媽媽疑當媳婦女傭

台灣「凍齡男神」林志穎最近帶同太太陳若儀與媽媽林金花齊齊上真人騷節目《婆婆和媽媽》。近日第一期節目終於播出街，沒想到林媽媽和媳婦陳若儀之間的相處模式搞到不少觀眾看到快窒息，皆因為林媽媽事事都監控著陳若儀做家務，又不滿她的穿衣打扮等，種種行為模式搞到網友們都替陳若儀感到可憐，直言這根本就是折磨媳婦。

林志穎鮮少帶太太同媽媽上真人騷。（《婆婆和媽媽》微博圖片）

節目一開始林志穎同陳若儀就開車去林媽媽位於宜蘭的家，沒想到一入屋因為陳若儀的衣著打扮就惹來林媽媽不滿：「你拉鍊怎麼不拉好？」因為她所穿的褲子設計露出了大腿肉，令林媽媽覺得不太妥：「跟長輩見面的話要看場合，比方說她褲子穿得很短，那我會覺得說跟長輩見面為什麼要穿成這樣子。」聽到奶奶如此說法，陳若儀亦好尊重對方，表明如果奶奶介意的話會在她面前就不要穿得太露，以免她不喜歡。

林媽媽不滿陳若儀的穿著。（影片截圖）

隨後，陳若儀亦好識做主動表明幫忙打掃，沒想到因為她手握拖把的姿勢不正確，就被林媽媽嘮叨幾句順便糾正她：「要直一點不能歪掉，不是這樣擦。」原來在林媽媽眼中拖地的姿勢﹑順序是好重要，比如拖地的時候絕對不可以左左右右地拖，反而要前前後後地拖，如此一來會拖得更順。陳若儀知道自己做家務的能力達不到奶奶要求，所以她亦表明會好好努力去學習：「我覺得我沒有這麼會做家務，但是我覺得我有努力去做，可能做得沒有很好，但是我會努力去學，我會努力去做。」

過了不久之後大家原本想休息吃個菠蘿，沒想到此時林媽媽又要吩咐陳若儀做其他事：「你要先吃鳳梨還是先把窗戶擦一擦」聽到奶奶如此疑問，陳若儀就當然二話不說要去擦窗戶，原以為只是擦窗戶就好，但林媽媽就突然表示：「你那邊擦好廚房那邊也要」，林志穎見狀就當然出聲想幫老婆，可是林媽媽似乎不想兒子出手表示：「你就休息一下好了」，所以林志穎最終沒有幫手，更坐在椅子上與林媽媽齊齊看陳若儀打掃，整個畫面令不少網友覺得陳若儀似女傭。

林媽媽教導陳若儀拖地。（影片截圖）

一家人坐著看陳若儀打掃。（影片截圖）

林媽媽360度無死角處處看陳若儀打掃，二人的相處模式令人覺得好陌生，非常不自在。難怪陳若儀在節目中一度緊張到要梳頭：「緊張的時候我會梳一下瀏海」，不禁令人覺得在面對自己奶奶時會有如此緊張的感覺，可想而知大家的相處是有問題的。不少網友見到林媽媽與陳若儀的相處，都給林媽媽的嚴厲震懾到，紛紛在微博留言：「這樣的婆婆我估計要瘋掉」﹑「這樣的婆婆真的很讓人無語」﹑「看到好窒息」等，還一度搞到有網友恐婚添。

陳若儀緊張到要梳頭。（影片截圖）

另外，有網友亦認為林志穎在處理婆媳關係中處理得非常差，直言他偶像包袱好重，好似很多事與他無關似的。他講道：「媽媽對我們可能比較嚴格吧！或許媽媽會認為她從小的教育觀念就是這樣，教育我的方式來教育若儀，畢竟媽媽總是媽媽，那總是希望不要讓我成為夾心餅乾，難做人。」認為他假如強勢一點，做到婆媳關係平衡，相信婆媳之間的相處會好好。