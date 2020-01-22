【絕代雙驕】內地推第七版大受歡迎　小魚兒林志穎為胡一天打氣

內地近日再推出新版《絕代雙驕》，於16號在央視電視劇頻道首播，只是播出短短時間就已經獲得好評，收視率節節高升相當厲害。而曾經在1999年版《絕代雙驕》中飾演小魚兒的林志穎亦似乎亦有留意該劇集，並隔空為好朋友胡一天（飾演花無缺）宣傳，還自嘲笑說目前的狀態只能飾演小魚兒的爸爸吧，引來大家討論。

胡一天飾演的花無缺非常帥氣有型。（《絕代雙驕》微博圖片）

對於許多80﹑90後來說無論是林志穎﹑蘇有朋版還是謝霆鋒﹑張衛健版，兩部作品都令大家印象深刻。如今相隔14年後推出第七版自自然然會引來大家討論與比較，想不到在新版中飾演男主角花無缺的胡一天竟是林志穎的好朋友，而他亦有感而發在微博為好朋友宣傳，同時亦分享自己拍《絕代雙驕》時的心得，原來該劇是他第一部電視作品：「期待新版的《絕代雙驕》，《絕代雙驕》是我第一部的電視劇。劇裡小魚兒那種天真又樂於幫助人的個性，使我在演藝事業低潮期裡的我，抱著快樂至上的心情重新出發。」看來小魚兒一角對他影響好大。

當年林志穎飾演小魚兒。（八哥微博圖片）

小魚兒的個性似乎影響林志穎好深，而他亦打趣表示假若可以重來選擇，他都會選擇演小魚兒。但以他目前的狀態他則表示只能演小魚兒的爸爸了，聽到林志穎此番說話只能夠說他太客氣了。雖然他今年已經45歲，但外形仍然同當年拍攝年齡25歲沒有太大分別，再演小魚兒幾乎是沒有違和感的。

因為拍攝綜藝節目《二十四小時》與胡一天結緣的他，今次親力親為為好朋友宣傳，不少粉絲都覺得他好窩心紛紛在微博留言感謝他。可見胡一天的人氣非常高企，繼《致我們單純的小美好》之後《絕代雙驕》就是他的代表作了。

胡一天在劇中一人分飾兩角（《絕代雙驕》微博圖片）