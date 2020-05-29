【多圖】《花千骨》電影版換走趙麗穎　靠一位人氣花旦救亡

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內地劇《花千骨》於2015年成為劇集王，更令女主角趙麗穎一炮而紅，她跟霍建華的cp組合，至今仍無人可以取代。這齣人氣劇跟其他受歡迎劇集一樣，將會開拍電影版本，由另一位只得21歲的年青小花，頂替趙麗穎演出花千骨，究竟能否打破翻拍必爛的魔咒，下文自有分曉。

趙麗穎憑花千骨爆紅，一劇接一劇。（劇照）

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《花千骨》是內地人氣劇集，講述女媧後人花千骨，混到上仙白子畫身邊擔當臥底，卻日久生情，二人發展出一段可歌可泣的戀情，當年趙麗穎憑該角色，奠定內地一線女星地位，才有之後的《楚喬傳》、《知否知否應是綠肥紅瘦》的誕生，而製作方亦食住條水，事隔5年開拍電影版本，不過趙麗穎的嬌俏活潑花千骨形象深入民心，究竟有哪一位女星會頂替趙麗穎？現時傳出大熱門是人氣女星，火箭少女的楊超越。

楊超越演出花千骨。（楊超越微博）

內地的慣常做法，當電視劇受歡迎，隨即會推出電影版本，但成績往往強差人意，像2015年的由鍾漢良、唐嫣主演的電視劇《何以笙簫默》，換上了黃曉明、楊冪等大星，也只是收4億票房，以內地的龐大觀眾群，已是一齣失敗的作品。另一齣電視劇《三生三世十里桃花》，在兩岸三地爆紅，但電影版將楊冪、趙又廷換上了劉亦菲、楊洋，更被批評得體無完膚，仿如中了翻拍必爛的魔咒。現時由「月亮女神」楊超越在電影《花千骨》演出，楊超越外形偏向冷艷，穿上白衣時仙氣迫人，曾在古裝玄幻劇《將夜2》擔正，而且她勝在年輕，讓觀眾有新鮮感，隨時能成為逆市奇葩。

同場加映哈佛天才美女姚安娜：

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