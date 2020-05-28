【燕雲台】佘詩曼新劇演遼國皇太妃　凍齡美貌不輸19年前周芷若

內地劇《燕雲台》，以遼國蕭氏皇朝為背景，本地觀眾熟悉的佘詩曼將會演出皇太妃，雖然不是女主角，卻是戲份甚重的角色，而女一是內地人氣花旦唐嫣，當時拍攝時已經懷孕，為劇集仍舊頂硬上，相當專業。近日該劇有拍攝花絮流出，阿佘的漢服造型竟然激似，19年前《倚天屠龍記》的周芷若，阿佘天生麗質，不折不扣是凍齡美人。

佘詩曼《燕雲台》演遼國皇太妃。（劇照）

佘詩曼在2001年演出《倚天屠龍記》的周芷若。（網上圖片）

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近年佘詩曼拍攝的內地劇，全是叫好叫座，角色甚有發揮的作品，先後有《延禧攻略》及《鬢邊不是海棠紅》，而最新作品《燕雲台》，她演出遼國皇太妃蕭胡輦，劇中胞姊是唐嫣飾演的太后蕭燕燕，睇戲碼都知是大遼皇朝的宮廷鬥爭劇，近日該劇的拍攝花絮流出，亦意味著離播出日期不遠，而最讓人驚訝是，阿佘的劇照全是穿著契丹服飾，但在花絮中卻見到她身穿漢服，而且正在學習皇室禮儀，阿佘一向顏值爆燈，而片段中的她，外貌神情竟然重現19年前《倚天屠龍記》時的周芷若，不得不讚阿佘保養得宜，百分百是凍齡美人。

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在劇集花絮中除了阿佘，還有當時已經懷孕的唐嫣，面形較為圓潤，桃紅色胡服偏向寬鬆，她同樣要學習遼國禮儀，由於不想臨時易角，唐嫣堅持繼續拍攝，而劇組亦盡量遷就，包括騎馬場面改用道具馬，不時灑水避免沙塵影響到孕婦，又安排了50人服侍唐嫣及擔任保安工作，而唐嫣在拍攝時亦未有錫身，照舊按照遼國皇室習俗，跨越12個馬鞍，對於大肚婆來說十分吃力，但唐嫣仍全部完成，超級專業。