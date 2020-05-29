【降魔的2.0】黃智雯被上身戲獲激讚　慘被封「戲份最少女主角」

由馬國明、黃智雯、胡鴻鈞、劉佩玥、鄧佩儀、譚凱琪、C君等主演的熱播劇《降魔的2.0》引起劇迷熱烈討論，昨晚（29日）一集講到啤啤（劉佩玥飾）向芷若（黃智雯飾）提出一個不情之請，想借芷若借肉身與馬季（馬國明飾）約會一日，雖遭到風獅爺（C君飾）大力反對，但芷若仍然冒死答應情敵要求！

黃智雯被上身戲獲激讚！（劇照）

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劇中講到人離魂太久可能會死，但芷若依然答應啤啤的要求，借出自己的肉身完成她想與馬季約會的心願。而黃智雯亦成功演繹啤啤的一舉一動，演技獲不少網民激讚！但大多數網民都表示不同意芷若借出肉身，他們留言講到：「Mandy被上身也演得好好，很啤啤。」、「莊芷若，憑什麼別人的情債要你來還！」、「芷若做錯了什麼！編劇出來受死！」、「借了一次身體給她，她只會越留戀，分分鐘不把身體還給你，那到時怎麼辦，我好擔心芷若」和「莊芷若！你幹嘛要答應那麼離譜的要求？ 為證明你演技有多好嗎？離魂太久你會死的。」

真係好神似呀！（電視截圖）

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犧牲色相！（電視截圖）

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另一方面，黃智雯雖然身為女主角，但戲份完全比不上謝雪心和劉佩玥。此舉亦惹起觀眾不滿以及替黃智雯感到不值！他們亦希望黃智雯的戲份會越多越多，並能夠與馬國明有好結果。其實黃智雯入行以來默默耕耘，近年終於成功躋身一線花旦，她亦多次憑出身的演技，多次被觀眾視為視后大熱人選，她亦不介意成就身邊的好拍檔。

胡定欣都投訴黃智雯呢大半年好忙！（IG/@nwuuu）

終於現身!（IG/@nwuuu）