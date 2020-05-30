女神陳婉衡開班教健身Chur爆　兩位數試玩價男學生爭住上

《3日2夜》女神陳婉衡（Alycia）出名身材火辣，熱愛健身的她自從以過萬元考獲健身教練牌，於上月就開始在陳庭欣男友楊振源（Benny）投資的健身室「掛牌」做星級導師，女神一星期開一堂教大家做核心肌肉訓練！

女神教健身！（IG/@fivez_fitness_wellness）

自從上月Alycia開班消息一傳出，隨即惹來大批男學生搶住上堂，加上健身室大酬賓，試玩價只需88元，真是相當抵玩，難怪每堂廿個名額秒速被Book爆，就連準老闆娘陳庭欣都在IG大呻：「Full到連我都冇位上堂。」

準老闆娘都冇位上堂！（IG/@toby_yanyan）

場場爆滿！（IG/@fivez_fitness_wellness）

Alycia接受《香港01》訪問時就透露：「其實我4月就開始教，教咗幾堂Gym room就閂咗門，初初都比較多男仔，我自己都有少少意想唔到，去到後尾都多番女仔，都有3、4成係女仔。」問男學生們有否專心上堂？她指：「大家都好乖好認真去上，但初初教Group Class未搵到個平衡，可能就比較Chur咗啲，好多同學仔都做得好吃力，初初唔係咁跟得上，之後我就慢慢調整番個程度係啱番所有人，爆汗得嚟又應付到。」

能夠有女神親自教健身！（IG/@_alyciac）

問反應是否很熱烈？她笑稱：「初初教場場都爆滿。呢排Gym Room開返，但我又唔小心拉親條筋，所以呢兩個禮拜就唞一唞，希望下個禮拜可以教番。（啲男學生追你咁點算？）點算？冇呀，咪睇大家夾唔夾囉。」看來Alycia都不排除發展師生戀，看來健身班又要場場爆滿了。

咁索嘅教練邊度搵！ （IG/@_alyciac）

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