美國新生代名模Bella Hadid與家姐Gigi Hadid近日在賓夕凡尼亞州的牧場大屋防疫隔離,Bella似乎非常享受田園生活,除了在草坪曬太陽之外,還在魚塘釣魚、騎馬等,日前她在IG上載了一條影片,並寫道:「My horses neighing at me when I walk into the barn to feed them dinner.(在我走進馬房餵馬的時候牠們就這樣對著我叫。)」不過其實影片是在Bella於去年5月出席康城影展行紅地氈時拍攝,身穿紅色高杈晚裝的她大騷長腿,引來現場的攝影師影個不停!Bella將當時的盛況比作餵馬時的狀況,不少網民都大讚形象生動,更想不到原來Bella都有搞笑的一面!