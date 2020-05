無綫藝人陳婉衡(Alycia)一向與「性感」二字劃上等號,尤其個人IG更經常發放福利圖與網民開心Share 。而昨日(5月21日)是Alycia的30歲正日生日,在特別的日子,她亦分享了一張特別的相片,相中Alycia性感大解放,全裸上陣泡浴缸,並留言謂:「Entering the big THREE-O like how I entered this world(意譯:踏入30歲就像我如何踏足這世界)」。

