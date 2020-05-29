何猷君微博轉認證被指「不孝」　千字文反擊網民：關你什麼事？

「賭王」何鴻燊逝世，他的子女的一舉一動自然就成為傳媒的焦點。今日（29/5）就有中國內地網民發現四房兒子何猷君（Mario）的微博認證（或簡介），突然由「香港社交名人，賭王何鴻燊四房兒」改做「澳門電競總會會長 創夢天地合伙人 深圳威武電競董事長」，更有網民指他此舉是「急功近利」以及「太現實」，暗示他不孝。

何猷君微博轉認證後受到網民批評。（網上圖片）

此事更在一日內迅即登上中國內地的熱搜榜，成為熱話。數小時後，何猷君就在微博上以簡體字反擊網民：「我真的沒想過要在這種難過時候發聲，可是我父親跟我講過，不能被欺負，被欺負一次就會有第二次，要有勇氣面對一切。 ​​​​」帖文中還附上了一篇千字文，解釋以及反擊網民的個人猜測。「生何廣燊，我一分錢沒從我爸那拿過，財產在我15歲時就已經分完。」更強調：「廣燊不是爭產工具！」而且批評網民，自己在網上發言不需經網民批准：「關你什麼事？我傷心發微博還需要批准發什麼內容？」言詞態度十分堅定。

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最後他也提出證據解釋，自己在去年12月已經着手處理轉認證的事，絕非是趁父親何鴻燊去世才「轉認證」。

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