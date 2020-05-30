助韓國瑜宣傳高雄成原罪？　黃明志《出去走走》美國奪獎仍遭狠批

高雄市觀光局與馬來西亞藝人黃明志聯手出擊的2020高雄觀光主題曲《出去走走》獲第41屆美國泰利獎（Telly Awards）網路最佳MV獎的金獎，黃明志在Facebook表示：「這首MV是用了大家半條命來拍的」，也有網友不滿黃明志為高雄代言，向黃Facebook「出征」，留言「歌手和政客合作」等，經紀人林郁傑回應「蔡英文找明志的話，我也會接，但是蔡英文就是沒找阿。」

由黃明志詞曲創作、自導自演的《出去走走》2月全球首播後，短短兩日便突破124萬觀看人次，強勢登上該周台灣區YouTube觀看人次第一名：

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黃明志的Facebook這兩天接連PO出多篇文章，寫到得獎心情，他說：

感謝美國泰利獎的肯定，也感謝大家喜歡這首MV，這兩天收到很多感謝的祝福，還有人勸我去高雄看房子。黃也說，一切歸功於團隊，一個人是不可能做到的，這首MV可是用了大家的半條命來拍的，謝謝高雄市政府觀光局的信任，讓世界看見高雄！

高雄市長韓國瑜也在Facebook發文，感謝黃明志和製作團隊的努力，高雄觀光魅力結合無限創意，成功吸引海內外遊客的目光關注高雄，並獲得評審的青睞，讓世界再次看見高雄之美，為高雄城市觀光行銷達到最佳的宣傳效果。

韓也說，疫情較趨緩之際，高雄市政府觀光局即將推出「振興購物嘉年華」，並持續推廣「安心旅遊」等活動，要卯足全力來活絡高雄的觀光與經濟，大家若想要《出去走走》，高雄是最棒的選擇！

高雄市觀光局長邱俊龍說，由黃明志詞曲創作、自導自演的《出去走走》2月全球首播後，短短2天便突破124萬觀看人次，強勢登上周台灣區YouTube觀看人次第一名，截至5月底止已累計超過270萬人次觀賞，加上其他行銷通路聯合推播，全球觸及人數已達500萬人次以上，成績斐然。

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