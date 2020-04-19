【我們的海闊天空】黃明志與內地歌手合作　MV刻畫香港示威者

上周馬來西亞歌手黃明志（Namewee）推出新歌《我們的海闊天空》向經典樂隊Beyond致敬，昨晚他正式揭曉此曲邀得內地歌手富九合唱，亦希望透過MV鼓勵其他人為理想和自由鬥爭。

黃明志新歌《我們的海闊天空》向Beyond致敬 超越時代的音樂合作

黃明志在家苦中作樂 食住麵翻唱《海闊天空》向偶像致敬

黃明志邀請內地歌手富九合唱，全因對方歌聲與黃家駒極為相似。（資料圖片）

富九來自廣東湛江，因歌聲與黃家駒相似，不但被當地樂迷稱為「黃家駒二世」，更受黃明志青睞邀請合唱《我們的海闊天空》。而黃明志分享合作背後心情時慨歎自己無法控制樂迷口味，更指：「跟我合作過的歌手類型也很多元，來自不一樣的背景，身分和公司。唯一的共同點就是他們必須要有『勇氣』。跟黃明志合作是需要勇氣你知道的…」

除了向偶像致敬，黃明志亦希望透過歌曲鼓勵世人要為夢想和自由奮鬥。在MV中，黃明志大膽加插模擬示威者的畫面，更以香港夜景為背景，寫上「這是我們的最後一片海闊天空」。MV一出隨即引起熱烈討論，有網民感謝黃明志為香港人發聲，但亦有網民責罵他將敏感政治信息與經典名作掛鉤。

MV中除加入香港元素，更嘗試刻畫前線示威者的畫面。（按圖放大）（《我們的海闊天空》MV截圖）

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立即觀看黃明志《我們的海闊天空》MV。